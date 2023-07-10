Детские писатели получат стипендии на создание книги, вдохновленной Нарвой

В рамках проекта должно родиться литературное сочинение и/или набор художественных иллюстраций, которые будут вдохновлены местным культурным наследием, людьми, историей Нарвы. Кандидатами могут выступить детские писатели и художники-иллюстраторы, работающие как самостоятельно, так и в составе творческих тандемов. Заявки могут подавать творческие люди как со всей Эстонии, так и из-за рубежа.

Автором идеи является мэр Нарвы Катри Райк. NART и ELK подхватили эту идею, и при поддержке Министерства культуры был объявлен первый конкурс такого рода.

«Резиденция будет открыта в этом году, и мы вручим стипендию, чтобы уже в следующем году можно было бы прочитать детские книги, инспирированные Нарвой, - рассказала руководитель NART Йоханна Раннула. - Надеемся, что это станет новой традицией! Нарва, вне всякого сомнения, может дать немало интересных мыслей, из которых можно вырастить истории как для совсем маленьких читателей, так и для подростков».

«Мне очень приятно, что авторы детских литературных произведений получат новые интересные возможности для вдохновения и творчества, плоды чего обогатят нашу детскую литературу», - добавила глава ELK Трийне Сооне.

Авторов будут ждать в NART в период с 1 по 31 октября 2023 года, при этом по договоренности срок резидентства можно будет изменить. NART предложит резидентам возможности для проживания и поддержку для более плотного знакомства с Нарвой. Фонд стипендии составит 4000 евро, по 2000 евро на человека. О стипендии могут ходатайствовать иллюстраторы и детские писатели. Ожидаются заявки и от действующих в тандеме создателей детских книг.

Порбедителей среди представленных на конкурс заявок выберет жюри, в состав которого входят Трийне Сооне (директор ELK), Анне Пикков (иллюстратор, член правления NART), Катрин Рейнмаа (издательство Päike ja Pilv), мэр Нарвы Катри Райк и руководитель NART Йоханна Рахула.