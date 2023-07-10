ЕЦБ: процентные ставки будут оставаться высокими еще долго

Вильруа, который также является одним из членов Совета управляющих Европейского центрального банка, заявил, что процентные ставки должны достичь своего пика в ближайшее время и оставаться высокими в течение длительного времени, чтобы оказать влияние на экономику.

Целью центрального банка является достижение инфляции ниже двух процентов к 2025 году, заявил он во французском городе Экс-и-Прованс, сообщает Reuters.

Оливье Бланшар, бывший главный экономист МВФ, неоднократно призывал центральный банк поднять целевой уровень инфляции выше двух процентов. По его словам, рост эластичности опережает рост издержек.

В субботу ветеран французской экономики Патрик Артус также призвал к повышению целевого уровня инфляции. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что не должно быть никаких табу, если экономисты хотят обсудить этот вопрос.

В ответ на это Вильруа заявил, что повышение целевого уровня инфляции не является хорошей идеей, поскольку приведет к росту процентных ставок вместо снижения стоимости заимствований.

«Если мы объявим о целевом уровне инфляции в три процента вместо двух процентов, банки немедленно потребуют повышения процентных ставок как минимум на один процентный пункт из-за ожидания более высокой инфляции и растущей неопределенности», - сказал Вильруа.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что целевой уровень инфляции в два процента – это хорошо, поскольку он достаточно низок, чтобы люди перестали учитывать инфляцию в своих повседневных решениях, в то время как нулевой уровень был бы слишком низок, чтобы цены могли измениться.