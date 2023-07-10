POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Украинские солдаты учатся наступательной тактике и у вагнеровцев

«Мы изменили тактику с началом полномасштабной войны, когда увидели, как работают вагнеровцы, – сказал инструктор украинского подразделения, воюющего в районе Запорожья на Южном фронте с позывным Сват. – По сути, мы добавили свои нюансы в их тактику».

По словам Свата, он в первую очередь перенял от вагнеровской тактики наступления то, как атаковать небольшими группами. Такую тактику отряды Вагнера использовали при взятии Соледара и Бахмута в Восточной Украине этой зимой. Отряды, шедшие в атаку, состояли из 5–10 человек. По словам Свата, он также учит атаковать небольшими группами, порой даже по нескольку человек. «Готовим бойцов к наступательным операциям, включающим зачистку зданий и окопов», – сказал он.