Заманчиво: Сааремаа выплачивает переезжающим на остров специалистам по 25 000 евро

С 2012 года Министерство социальных дел выделило более миллиона евро в качестве подъемных денег для врачей, переезжающих на работу за пределы Таллинна и Тарту. Чтобы завлечь новых специалистов, волость Сааремаа добавляет к государственным деньгам собственное пособие, пишет Rus.ERR.
За 11 лет на Сааремаа переехали семь молодых врачей, которые получили государственное пособие, а также разовое пособие от волости в размере 25 000 евро. Последние три года оно выплачивалось одному врачу в год, но в следующем году на Сааремаа хотят переехать сразу четыре врача.
Помимо волостного пособия, сумма меньшего размера выплачивается новым врачам из соответствующего фонда Курессаареской больницы.