В Финляндии вступили в силу дополнительные ограничения на въезд в страну россиян

Для лиц, прибывающих в Финляндию со служебной поездкой, возможен только въезд в Финлядию. Транзит через Финляндию в другие страны для россиян запрещен. Кроме того, как сообщает МИД Финляндии, для пребывания в Финляндии со служебными целями у гражданина России должна быть веская причина.