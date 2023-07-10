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В Финляндии вступили в силу дополнительные ограничения на въезд в страну россиян

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КПП на финско-российской границе в Пелкола.
КПП на финско-российской границе в Пелкола. Фото: Sergei Grits / AP / Scanpix

В Финляндии 10 июля вступили в силу дополнительные ограничения на въезд в страну граждан России, а также на транзитный проезд россиян через Финляндию в другие страны шенгенского пространства.

Для лиц, прибывающих в Финляндию со служебной поездкой, возможен только въезд в Финлядию. Транзит через Финляндию в другие страны для россиян запрещен. Кроме того, как сообщает МИД Финляндии, для пребывания в Финляндии со служебными целями у гражданина России должна быть веская причина.

Также веская причина пребывания в Финляндии требуется и от тех граждан России, которые владеют недвижимостью на территории Финляндии.

Студенты с гражданством России могут въезжать в Финляндию только для участия в учебных программах, предполагающих получение образовательной степени, или для участия в курсах, связанных с такими программами.

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