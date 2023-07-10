Кадры с места убийства ⟩ Соседка: у подозреваемого и его жертвы были проблемы с алкоголем, но хлопот они никому не доставляли

9 июля утром в полицию позвонил 59-летний мужчина, который сообщил, что во дворе дома, расположенном в деревне Тигасе в волости Кастре, лежит труп человека. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили тело 56-летнего мужчины.

Сегодня около полудня на месте трагедии было тихо. Дверь дома с новой облицовкой была закрыта, газон недавно подстрижен, видно, что в саду растут различные овощи. Перед домом есть детская площадка и качели.

Однако вчера перед полицейскими открылась совершенно другая картина: они обнаружили там убитого человека. По первоначальным данным, жертву неоднократно били. Полиция задержала в качестве подозреваемого того самого мужчину, который позвонил в центр тревоги. Он был пьян.

Это соседи

Проживающая вблизи места происшествия в деревне Тигасе женщина не знала хорошо ни подозреваемого, ни его жертву. Однако ей известно, о ком идет речь. По словам пожелавшей сохранить анонимность соседски, в убийстве подозревают местного жителя. У него есть жена и ребенок, но они в этом доме не живут. 56-летний мужчина был соседом своего убийцы.

По словам соседки, участники этой трагической истории часто ходили друг к другу в гости и вместе распивали алкоголь. Так произошло и в субботу вечером.

Несмотря на то, что, по словам местной жительницы, у мужчин были проблемы с алкоголем, никто из них никогда ранее не доставлял проблем деревенским жителям, никто их не боялся. Наоборот - подозреваемый был вежливым, иной раз даже хватался за головной убор, чтобы поприветствовать деревенский народ.