Убийство во дворе дома: подозреваемый сам вызвал полицию

9 июля утром в полицию позвонил 59-летний мужчина, который сообщил, что во дворе дома, расположенном в волости Кастре, лежит труп человека. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили тело 56-летнего мужчины. По первоначальным данным, жертву неоднократно били. Полиция задержала в качестве подозреваемого того самого мужчину, который позвонил в центр тревоги. Он был пьян.