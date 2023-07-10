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Убийство во дворе дома: подозреваемый сам вызвал полицию

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Оградительная лента.
Оградительная лента. Фото: Kristjan Teedema

В воскресенье полиция получила сообщение, что во дворе дома в волости Кастре лежит труп. Полиция обнаружила на месте происшествия тело 56-летнего мужчины с насильственными признаками.

9 июля утром в полицию позвонил 59-летний мужчина, который сообщил, что во дворе дома, расположенном в волости Кастре, лежит труп человека. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили тело 56-летнего мужчины. По первоначальным данным, жертву неоднократно били. Полиция задержала в качестве подозреваемого того самого мужчину, который позвонил в центр тревоги. Он был пьян.

Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.

Новость дополняется...

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