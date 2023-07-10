Eesti Energia займется переработкой старых покрышек из Швеции

Swedish Tyre Recycling AB будет поставлять на заводы Enefit 20 000 тонн измельченных покрышек в год, что составляет четверть всех образующихся в Швеции такого типа отходов. Пиролизные заводы Enefit способны перерабатывать все приходящие в негодность шины в Эстонии, Латвии и Литве, общий объем которых составляет 55 000 тонн в год, сообщает концерн Eesti Energia.

По словам члена правления Eesti Energia Райне Пайо, при переработке покрышек по технологии пиролиза выбрысывается меньше диоксида углерода, чем при их сжигании. «Переработка старых шин - существенный шаг Eesti Energia на пути к климатической нейтральности в химической промышленности, базирующейся на принципах циклической экономики, потому что за счет использования горючих сланцев мы превращаем образующиеся в других промышленных сферах отходы в полезный продукт», - заметил Пайо.

По словам Пайо, целью концерна в долгосрочной перспективе является и поиск решений по переработке пластмассовых отходов с использованием существующих технологий, а также по замене производства жидкого топлива производством сырья для химической промышленности.

Первое судно, полное измельченных в Швеции старых шин, доставит груз для заводов Enefit Power уже этим летом. «Мы очень рады начать доставлять концерну Eesti Energia измельченные шины, чтобы с помощью пиролиза эти покрышки бы перерабатывались. Разделяем с Eesti Energia очень многие общие взгляды на вопросы устойчивого развития, и надеемся, что из этого вырастет многолетнее и результативное сотрудничество», - сказал руководитель проектов Swedish Tyre Recycling AB Андрес Фярнхельф.