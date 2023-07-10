С момента своего дебюта в прошлом году OpenAI ChatGPT стал самым популярным продуктом в мире технологий. Он вызвал «революцию искусственного интеллекта» и пережил взрывной рост в мировом масштабе. Теперь, похоже, период медового месяца для искусственного интеллекта подходит к концу.
Вот и песенке конец? ⟩ Количество пользователей ChatGPT стремительно падает
По сообщению газеты The Washington Post, в прошлом месяце впервые за все время существования приложения наблюдалось снижение числа пользователей.
В июне количество посетителей как сайта ChatGPT, так и мобильного приложения снизилось на 9,7% в целом по миру. Количество загрузок приложения ChatGPT для iPhone, выпущенного в мае, также снизилось.
Представитель OpenAI отказался от комментариев для Washington Post.