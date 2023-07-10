Вот и песенке конец? ⟩ Количество пользователей ChatGPT стремительно падает

С момента своего дебюта в прошлом году OpenAI ChatGPT стал самым популярным продуктом в мире технологий. Он вызвал «революцию искусственного интеллекта» и пережил взрывной рост в мировом масштабе. Теперь, похоже, период медового месяца для искусственного интеллекта подходит к концу.