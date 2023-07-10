СИЙМ КАЛЛАС ⟩ Все нужно делать совсем по-другому

Поговорим о политическом кризисе. Я уточню, о чем речь. К вечеру 27 июня стало ясно, что EKREIKE не может заблокировать работу правительства Эстонской Республики. Представленные правительством законопроекты, прошедшие первое чтение в Рийгикогу, были приняты во втором чтении на основе вотума доверия. Государственный суд предоставил руководству парламента право обеспечивать нормальную работу законодательной власти, а президент республики провозгласил законы, пишет член Рийгикогу Сийм Каллас (Партия реформ).
Законы обсуждались очень подробно. Сперва они прошли первое чтение, которое заняло много часов. Во втором чтении поправки к Закону о налоге с оборота обсуждались восемь часов, поправки к Закону о подоходном налоге – шесть часов, поправки к Закону о семье – пять часов. Вопросы докладчикам и выступления депутатов Рийгикогу. Ни в коем случае нельзя сказать, что законопроекты рассматривались впопыхах или в спешке. Ко второму чтению были представлены сотни поправок, в основном от EKRE и «Отечества», что позволило заблокировать принятие законопроектов.
У нашей коалиции было два выхода: уступить EKREIKE и отказаться от реализации программы правительства или добиться принятия законопроектов с помощью вотума доверия.
Мы видели, как во время обсуждения законопроектов лидеры EKRE теряли самообладание и осыпали нас истерическими ругательствами. Ведь ничего другого они не умеют, мы в этом давно убедились. Однако лидер EKRE Мартин Хельме окончательно потерял рассудок тогда, когда после вынесенного Государственным судом решения обрушил на всю Эстонскую Республику шквал оскорблений, который не свойственен даже им.
Процитирую более длинный фрагмент этой достойной внимания публикации:
Парламентаризм в Эстонии умер. Он был уничтожен в результате совместной операции Рийгикогу и либерального фронта Государственного суда. У нас нет конституционного строя, потому что Конституция соблюдается только в пределах тех статей, которые подходят либеральной хунте. Дальше все очень быстро станет только хуже. Захват власти либералами, начавшийся с переворота КаПоратуры в январе 2021 года и закрепленный фальсификацией выборов 2023 года, теперь окончательно завершен. Мы живем под властью нелегитимного либерального режима, который кооптировал все конституционные институты с молчаливого согласия значительной части общества.
И в заключение одно маленькое утешение. Если из-за тотального перенапряжения крайних либералов к власти в Эстонии в будущем действительно придут консерваторы, то должна быть проведена тотальная делиберализация. Отменить десятки извращенных законов, уволить сотни политизированных чиновников, и да, провести комплексную реформу судебной системы, в ходе которой либеральные активисты будут отправлены в отставку, а на их место придут настоящие судьи. И, конечно же, все это можно сделать за счет ускоренного принятия законов с помощью вотума доверия в парламенте и в обход оппозиции. Всего этого нам помогли добиться либералы в прессе, судах, на госслужбе, в культурном сообществе и университетах, которые сейчас сидят молча, потому что им выгодно убивать демократию, потому что убийцы - свои, а другая сторона им не нравится. Та же история, что и в 1934 году. Прошло пять лет, и страны не стало. Интересно, сколько осталось педерастическому государству Эстонии?
– Мартин Хельме
Facebook 22.06.2023
Текст на вес золота. Не знаю, верит ли он сам во все это. Кстати, заметьте, что либеральная фигня совершается с «молчаливого согласия значительной части общества». Дело действительно плохо. Говорят о необходимости урегулирования ситуации путем политического компромисса. Что именно нужно решить? Как это сделать, исходя из вышеизложенного?
Мартин Хельме и Урмас Рейнсалу публично подтвердили, что намерены продолжить войну против «либеральной хунты» во время следующей сессии. Кто должен идти на политические компромиссы и с кем? Компромиссы могут быть достигнуты, если стороны имеют общую цель, но взгляды на ее достижение различны. Это подчеркивает, например, Генри Киссинджер.
Большую часть своей жизни я провел на должностях, где нужно было принимать решения. Сладкая боль принятия решений сопровождает меня всю жизнь. Ни одно решение не устроит всех. Всегда приходится делать выбор. Демократия - это не телевизионное ток-шоу, не собрание, где люди вынуждены часами слушать «оскорбительную ахинею Егора Скумбриевича» (цитата из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, не теряющая своей актуальности). Демократия - это система процедур, с помощью которых решение принимается наиболее приемлемым для общества способом, будь то закон или иная договоренность. Эта система принятия решений начинается со свободных выборов, свободы объединений, свободы слова и заканчивается голосованием, если нет другого пути.
Вспоминая старые времена, смею сказать, что эта коалиция - одна из самых сильных за всю историю. В критические дни июня проявились единство и дисциплина. Никто не вздрогнул.
На выборах 2023 года было подано 610 299 голосов. На эти голоса подали заявки 968 граждан Эстонской Республики. Был избран 101 гражданин. Именно они принимают окончательные решения в Эстонской Республике.
В Эстонии для принятия решений необходимо создавать коалиции. Иногда прочные, иногда менее прочные. На этот раз была сформирована коалиция, в которую вошли 60 членов Рийгикогу. Вспоминая старые времена, смею сказать, что эта коалиция - одна из самых сильных за всю историю. В критические дни июня проявились единство и дисциплина. Никто не вздрогнул.
Сейчас читаю, что все эти разговоры о неизбежности принятия решений большинством, отсутствии консенсуса и организации парламентской политики некрасивы. Все надо делать по-другому.
Как по-другому? Совсем по-другому!
Поддержка Путина по-прежнему составляет 80%, и никакого клокотания нет. В России план Хельме по делиберализации реализован на практике.