СИЙМ КАЛЛАС ⟩ Все нужно делать совсем по-другому

Законы обсуждались очень подробно. Сперва они прошли первое чтение, которое заняло много часов. Во втором чтении поправки к Закону о налоге с оборота обсуждались восемь часов, поправки к Закону о подоходном налоге – шесть часов, поправки к Закону о семье – пять часов. Вопросы докладчикам и выступления депутатов Рийгикогу. Ни в коем случае нельзя сказать, что законопроекты рассматривались впопыхах или в спешке. Ко второму чтению были представлены сотни поправок, в основном от EKRE и «Отечества», что позволило заблокировать принятие законопроектов.

Мы видели, как во время обсуждения законопроектов лидеры EKRE теряли самообладание и осыпали нас истерическими ругательствами. Ведь ничего другого они не умеют, мы в этом давно убедились. Однако лидер EKRE Мартин Хельме окончательно потерял рассудок тогда, когда после вынесенного Государственным судом решения обрушил на всю Эстонскую Республику шквал оскорблений, который не свойственен даже им.

Парламентаризм в Эстонии умер. Он был уничтожен в результате совместной операции Рийгикогу и либерального фронта Государственного суда. У нас нет конституционного строя, потому что Конституция соблюдается только в пределах тех статей, которые подходят либеральной хунте. Дальше все очень быстро станет только хуже. Захват власти либералами, начавшийся с переворота КаПоратуры в январе 2021 года и закрепленный фальсификацией выборов 2023 года, теперь окончательно завершен. Мы живем под властью нелегитимного либерального режима, который кооптировал все конституционные институты с молчаливого согласия значительной части общества.

И в заключение одно маленькое утешение. Если из-за тотального перенапряжения крайних либералов к власти в Эстонии в будущем действительно придут консерваторы, то должна быть проведена тотальная делиберализация. Отменить десятки извращенных законов, уволить сотни политизированных чиновников, и да, провести комплексную реформу судебной системы, в ходе которой либеральные активисты будут отправлены в отставку, а на их место придут настоящие судьи. И, конечно же, все это можно сделать за счет ускоренного принятия законов с помощью вотума доверия в парламенте и в обход оппозиции. Всего этого нам помогли добиться либералы в прессе, судах, на госслужбе, в культурном сообществе и университетах, которые сейчас сидят молча, потому что им выгодно убивать демократию, потому что убийцы - свои, а другая сторона им не нравится. Та же история, что и в 1934 году. Прошло пять лет, и страны не стало. Интересно, сколько осталось педерастическому государству Эстонии?

– Мартин Хельме

Facebook 22.06.2023