Эрдоган: Турция поддержит вступление Швеции в НАТО в обмен на членство в ЕС

«Сначала откройте путь для вступления Турции в Европейский союз, затем мы откроем путь для вступления Швеции в НАТО, как мы сделали с Финляндией», - заявил Эрдоган перед отъездом на саммит НАТО.

Об этом Эрдоган заявил в воскресенье в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

Турция впервые подала заявку на вступление в предшественник ЕС - Европейское экономическое сообщество - в 1987 году. В 1999 году Турция стала кандидатом на вступление в ЕС, а в 2005 году начались официальные переговоры о вступлении.

В 2016 году переговоры застопорились из-за обеспокоенности Европы нарушениями прав человека в Турции.

Комментируя высказывания Эрдогана, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает стремление Турции вступить в Евросоюз, но отметил, что это не входит в условия трехстороннего соглашения, достигнутого между Финляндией, Швецией и Турцией на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году.