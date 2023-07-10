Эрдоган: Турция поддержит вступление Швеции в НАТО в обмен на членство в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня о своей поддержке вступления Швеции в НАТО, если Европейский союз возобновит затянувшиеся переговоры с Анкарой о вступлении.
«Сначала откройте путь для вступления Турции в Европейский союз, затем мы откроем путь для вступления Швеции в НАТО, как мы сделали с Финляндией», - заявил Эрдоган перед отъездом на саммит НАТО.
Об этом Эрдоган заявил в воскресенье в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.
Турция впервые подала заявку на вступление в предшественник ЕС - Европейское экономическое сообщество - в 1987 году. В 1999 году Турция стала кандидатом на вступление в ЕС, а в 2005 году начались официальные переговоры о вступлении.
В 2016 году переговоры застопорились из-за обеспокоенности Европы нарушениями прав человека в Турции.
Комментируя высказывания Эрдогана, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает стремление Турции вступить в Евросоюз, но отметил, что это не входит в условия трехстороннего соглашения, достигнутого между Финляндией, Швецией и Турцией на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году.
Столтенберг подтвердил, что Швеция выполнила условия трехстороннего соглашения, и заявил, что по-прежнему считает возможным принятие в Вильнюсе «положительного решения» о членстве Швеции в НАТО.