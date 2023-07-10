Госконтроль: потребительские кредиты выдаются слишком легко, необходим эффективный надзор

Хотя Министерство финансов констатирует, что у людей часто возникают проблемы при выплате небанковских потребительских кредитов, определение политики и надзор в этой сфере до сих пор остаются довольно скромными. Помимо улучшения надзора за небанковскими кредиторами, также необходимо содействовать и способности людей адекватно оценивать свои финансовые возможности, отмечает Госконтроль.

Госконтроль в ходе аудита проверил, обеспечивает ли надзор в сфере потребительского кредита защиту прав потребителей и занималось ли государство повышением осведомленности потребителей о рисках финансовых обязательств. Нынешняя правовая среда не поощряет ответственное кредитование, а текущий надзор за небанковскими поставщиками потребительских кредитов до сих пор не был достаточно эффективным, чтобы предотвратить безответственное кредитование тех, чья способность погашать кредит сомнительна.

«Кредиторы должны консервативно оценивать способность заемщика погасить долг. Получение потребительского кредита не должно быть слишком простым – это, в первую очередь в интересах заемщика. Правила, по которым должна оцениваться платежеспособность людей, призваны не притеснять людей, а наоборот – защищать их от возможного навязывания кредита кредитором, от соблазнения кредитом и от их собственных просчетов. Тем более, что возможности для контроля за рекламой потребительских кредитов недостаточны, особенно в случае интернет-рекламы, а прямая почтовая рассылка и вовсе не может быть ограничена. Кредитор должен информировать заемщиков о том, что может повлечь за собой то или иное обязательство, и делать это таким образом, чтобы заемщик достиг этого понимания. Заемщику же следует стараться реально оценить свои финансовые возможности. Если проблемы уже есть, пени продолжают расти и в дверь стучится коллекторская компания, то уже поздно задним числом оценивать риски», – констатировал главный контролер Мярт Лойте.