СМИ: Мбаппе подписал контракт, несмотря на то, что ПСЖ просит остаться

Хотя 24-летнего француза с ПСЖ связывает контракт, который продлится еще год, знаменитый футболист сообщил, что хочет уйти из клуба. Из-за этого решения клуб попал в вилку: если они хотят заработать на Мбаппе денег, его нужно было бы сейчас продать, поскольку в противном случае в будущем году он так или иначе уйдет.

Чтобы хоть немного укрепить свои позиции ПСЖ отправил футболисту письмо, в котором сообщалось, что у него до конца месяца есть время продлить нынешний контракт. Если Мбаппе не воспользуется этой возможностью, клуб продаст футболиста тому, кто предложит наибольшую цену, при этом им будет совершенно без разницы, кем окажется покупатель.

Но это был их публичный ход. При этом Sky пишет, что на самом деле в ПСЖ уже убеждены, что Мбаппе выбрал свой следующий клуб и подписал контракт с топ-клубом Испании «Реал Мадрид».