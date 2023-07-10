Эстония ждет от саммита НАТО новых оборонных планов и конкретного обещания Украине по вступлению

По словам Каллас, для Эстонии прежде всего важно обеспечить, чтобы система коллективной обороны НАТО и воля к сдерживанию были бы очень сильны как сейчас, так и в будущем.

«Угроза же со стороны России так и останется. По этой причине страны-члены НАТО должны делать в свою оборону еще более крупные и долгосрочные инвестиции, чем делались до сих пор. Задачей Эстонии является заключение договора НАТО о расходах на оборону, в соответствии с которым каждая страна НАТО тратила бы на оборону 2% от ВВП, а в долгосрочной перспективе - 2,5%. Расходы Эстонию на оборону могут составлять 3% от ВВП. Этим мы показываем пример другим союзникам. Также ждем от встречи в Вильнюсе, что НАТО одобрит новые оборонные планы, которые будут обеспечены военнослужащими и вооружениями», - сказала Каллас.

По словам премьер-министра, устойчивый мир в Европе возможен только в том случае, если в европейской безопасности не останется серых зон.

«По этой причине важно, чтобы мы договорились в Вильнюсе о конкретных шагах, которые откроют для Украины дорогу ко вступлению в НАТО», - подчеркнула Кая Каллас. Она добавила, что следует как можно быстрее завершить процесс интеграции Швеции в НАТО.

Певкур обратил внимание на то, что в дополнение к сильному сигналу о поддержке Украины для Эстонии приоритетом является и утверждение оборонных планов.