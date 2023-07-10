Эстония ждет от саммита НАТО новых оборонных планов и конкретного обещания Украине по вступлению

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) и министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») ждут от саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, новых оборонных планов и конкретных шагов, которые открыли бы для Украины двери в НАТО.
По словам Каллас, для Эстонии прежде всего важно обеспечить, чтобы система коллективной обороны НАТО и воля к сдерживанию были бы очень сильны как сейчас, так и в будущем.
«Угроза же со стороны России так и останется. По этой причине страны-члены НАТО должны делать в свою оборону еще более крупные и долгосрочные инвестиции, чем делались до сих пор. Задачей Эстонии является заключение договора НАТО о расходах на оборону, в соответствии с которым каждая страна НАТО тратила бы на оборону 2% от ВВП, а в долгосрочной перспективе - 2,5%. Расходы Эстонию на оборону могут составлять 3% от ВВП. Этим мы показываем пример другим союзникам. Также ждем от встречи в Вильнюсе, что НАТО одобрит новые оборонные планы, которые будут обеспечены военнослужащими и вооружениями», - сказала Каллас.
По словам премьер-министра, устойчивый мир в Европе возможен только в том случае, если в европейской безопасности не останется серых зон.
«По этой причине важно, чтобы мы договорились в Вильнюсе о конкретных шагах, которые откроют для Украины дорогу ко вступлению в НАТО», - подчеркнула Кая Каллас. Она добавила, что следует как можно быстрее завершить процесс интеграции Швеции в НАТО.
Певкур обратил внимание на то, что в дополнение к сильному сигналу о поддержке Украины для Эстонии приоритетом является и утверждение оборонных планов.
«От саммита НАТО в Вильнюсе ждем сильного сигнала о том, что от решений саммита в Мадриде мы двигаемся дальше и продолжаем посоледовательно усилять свои оборонные ресурсы. Натовские оборонные планы больше не говорят об отвоевывании территорий, они говорят об активной обороне уже с первого метра. Эти планы полностью согласуются с оборонными планами самой Эстонии, которые мы на протяжении многих лет внедряли в соответствии с ситуацией в области безопасности. Безопасность Эстонии от этого существенно выиграла», - сказал министр обороны Певкур.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, все самые важные темы саммита НАТО в Вильнюсе будут связаны с Украиной.
«Украина нуждается в продолжении поддержки со стороны членов НАТО, и Эстония сделает все для того, чтобы саммит НАТО был бы для Украины успешным. Результатом саммита мы могли бы считать четкое подтверждение того, что Украина вступит в НАТО, а также договоренность о том, как будет эта цель достигнута».
В фокусе саммита НАТО в Вильнюсе будут вопросы, связанные с усилением ресурсов альянса, необходимых для обороны и сдерживания, одобрение новых оборонных планов и поддержка Украины. В рамках саммита в Вильнюсе впервые состоится заседание совета НАТО-Украина, цель которого - выразить единство НАТО в дальнейшей политической и практической поддержке Украины. Также саммит будет сосредоточен и на сотрудничестве НАТО со своими стратегическими партнерами в азиатском и тихоокеанском регионах - Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей. Также предполагается принять декларацию по итогам саммита.
У Каи Каллас в программе значатся и двусторонние встречи - с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-миистром Северной Македонии Димитаром Ковачевским и с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Также у Каллас должны состояться «встречи на полях» с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Южной Кореи Юн Сок Елем.
Также Каллас выступит на открытых обсуждениях в секции Public Forum вместе с Джастином Трюдо, премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и председателем военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Обсуждения будут посвящены необходимости усиления оборонных и сдерживающих ресурсов НАТО.
На полях саммита министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подпишут общую декларацию по теме защиты воздушного пространства, в которой призовут союзников по НАТО вложиться в усиление защиты воздушного пространства на восточном флаге НАТО, а также ознакомят с шагами стран Балтии по усилению своей обороноспособности. Министр обороны Ханно Певкур примет участие и в неофициальной встрече министров обороны в формате Североатлантического совета.
Маргус Цахкна проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел Греции Гиоргосом Герапетритисом и с главой МИДа Грузии Ильей Дарчиашвили. Также он примет участие в неофициальной встрече министров иностранных дел в формате Североатлантического совета. Кроме того, Цахкна проведет краткую встречу с главой МИДа Норвегии Анникен Хюитфельдт.