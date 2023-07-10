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Усталость от войны привела к сокращению объемов пожертвований от жителей Эстонии

rus.postimees.ee
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Пожертвования.
Пожертвования. Фото: Elmo Riig

Жители Эстонии все меньше жертвуют организациям, помогающим Украине, пишет Rus.ERR.

По оценке представителей организаций, помогающих Украине, основная причина заключается в усталости от войны, а не в скандале с НКО «Слава Украине».

«В марте мы перевели для больниц скорой помощи 1500 евро, а в конце июня 100 000 евро для больниц, которые пострадали и нуждаются в восстановительных работах. Мы пытаемся публично объяснять, на что и куда идут эти пожертвования, и надеемся, что это гарантирует доверие», – сообщила пресс-секретарь Красного Креста Лийз Эрмингер.

По ее словам, бывают дни, когда пожертвований нет вообще, а иногда жертвуют по несколько тысяч евро.

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