В один февральский вечер этого года в дом Кристена (все имена в статье изменены) зашли сотрудники полиции, в руках они держали постановление об аресте. На тот момент стражи порядка еще не знали, что перед ними не объявленный в розыск человек, а его брат-близнец.

Кристен 21 февраля подал в Департамент полиции и погранохраны (далее PPA) жалобу, согласно которой 15 февраля полицейские Ляэнеской префектуры незаконно вторглись в его дом. 28 февраля ляэнеское отделение Бюро внутреннего контроля PPA составило уведомление об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела, поскольку в ходе проверки в действиях полицейских не выявили состава преступления.