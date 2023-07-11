В один февральский вечер этого года в дом Кристена (все имена в статье изменены) зашли сотрудники полиции, в руках они держали постановление об аресте. На тот момент стражи порядка еще не знали, что перед ними не объявленный в розыск человек, а его брат-близнец.

Кристен 21 февраля подал в Департамент полиции и погранохраны (далее PPA) жалобу, согласно которой 15 февраля полицейские Ляэнеской префектуры незаконно вторглись в его дом. 28 февраля ляэнеское отделение Бюро внутреннего контроля PPA составило уведомление об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела, поскольку в ходе проверки в действиях полицейских не выявили состава преступления.

После этого адвокат Кристена подал жалобу в Ляэнскую окружную прокуратуру, а затем и в Госпрокуратуру. Там также не нашли причин для возбуждения уголовного дела. В итоге на прошлой неделе, 6 июля, жалоба дошла и до Таллиннского окружного суда. Но что же на самом деле произошло в тот злополучный вечер и было ли в действиях полицейских хоть что-то незаконное?

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