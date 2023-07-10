Независимый анализ: почти 50 000 российских солдат погибли в Украине

Независимые российские СМИ «Медиазона» и «Медуза» в сотрудничестве с ученым по изучению данных из немецкого Университета Тюбингена использовали данные российских государственных органов.

Для этого была использована статистическая концепция избыточной смертности, широко применявшаяся во время коронапандемии, и на основе данных официальной статистики смертности и наследственных документов было подсчитано число российских граждан мужского пола в возрасте до 50 лет, умерших в период с февраля 2022 по май 2023 года.

Москва официально признала гибель чуть более 6 000 военнослужащих.

Несмотря на то, что за публикацию информации о погибших на войне в России грозит уголовная ответственность, «Медиазона» и русскоязычная служба Би-би-си в сотрудничестве с сетью волонтеров создали базу данных подтвержденных жертв войны на кладбищах на основе сообщений и фотографий в социальных сетях.

По состоянию на 7 июля удалось установить личности 27 423 погибших российских солдат.

«Это только те солдаты, которых мы знаем по именам и гибель которых подтверждена многими источниками», - заявил редактор «Медиазоны» Дмитрий Трещанин, участвовавший в организации расследования.

«Статистика, составленная в сотрудничестве с «Медузой», позволяет увидеть "скрытые смерти", которые российское правительство безуспешно пытается утаить», - добавил он.

Документы реестра завещаний, использованные в анализе, содержали информацию о более чем 11 млн человек, умерших в период с 2014 по май 2023 года. Согласно результатам анализа, в 2022 году в отношении мужчин в возрасте 15-49 лет было открыто на 25 000 завещаний больше, чем в среднем за этот период. К 27 мая 2023 года было зарегистрировано на 47 000 дел о наследовании больше, чем в среднем за период.

Этот анализ в целом соответствует майской оценке Белого дома, согласно которой в период с декабря прошлого года по май текущего года в войне погибло более 20 000 российских военнослужащих.