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Юри Ратас: что же на самом деле происходит в Центристской партии?

Лоора-Элизабет Ломп
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Фото: Mihkel Maripuu

Председатель Центристской партии Юри Ратас объяснил в эфире радиопрограммы KUKU Sihik, почему не собирается оставаться председателем после внеочередного совета партии, прошедщего в пятницу. 

«Если уже больше года ты чувствуешь, что есть определенная часть партии, которая не хочет, чтобы ты был председателем, и происходит такое "крысятничество" и заискивание, то это не имеет смысла. Это не принесет партии никакой пользы завтра. А я-то хочу, чтобы завтра Центристская партия была сильна», - сказал Ратас. Он добавил, что это также стало причиной того, что он решил созвать внеочередной совет партии, но на этот раз больше не будет баллотироваться на пост председателя.

Баллотирующийся на пост нового председателя Центристской партии Танель Кийк заявил, что на встрече на прошлой неделе, где должно было обсуждаться пожертвование в размере 300 000 евро от крупного предпринимателя Парвела Пруунсильда, обсуждалось все, кроме использования или отказа от этих денег. «Разделение власти в партии. Вот, в чем стоял главный вопрос», - ответил Ратас.

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