Юри Ратас: что же на самом деле происходит в Центристской партии?

«Если уже больше года ты чувствуешь, что есть определенная часть партии, которая не хочет, чтобы ты был председателем, и происходит такое "крысятничество" и заискивание, то это не имеет смысла. Это не принесет партии никакой пользы завтра. А я-то хочу, чтобы завтра Центристская партия была сильна», - сказал Ратас. Он добавил, что это также стало причиной того, что он решил созвать внеочередной совет партии, но на этот раз больше не будет баллотироваться на пост председателя.