Топовый адвокат Керес требует от премьер-министра Каллас опровержения неверных данных

Каллас заявила на пресс-конференции правительства в четверг на прошлой неделе, что еще не читала статью о крупном пожертвовании, сделанном Пруунсильдом, но считает, что у прошлогодних слухов о том, что Пруунсильд поддержал стремление Центристской партии увеличить семейные пособия и сотрудничать с Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) есть основания.

«Тогда по городу ходили слухи, что Парвел Пруунсильд заплатил им всем за то, чтобы они развалили то правительство и вместе сформировали [коалицию], – сказала Каллас. – Действительно, эти слухи ходили, и, кажется, что эти слухи имели под собой реальную основу».