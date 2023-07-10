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Топовый адвокат Керес требует от премьер-министра Каллас опровержения неверных данных

Прийт Пуллеритс
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Пауль Керес и Кайя Каллас.
Пауль Керес и Кайя Каллас. Фото: Sander Ilvest

Пауль Керес, присяжный поверенный адвокатского бюро Levin, представляющий крупного спонсора партии «Отечество» Парвела Пруунсильда, направил премьер-министру Кае Каллас (Партия реформ) требование о том, чтобы глава правительства признала представление недостоверной информации о пожертвовании Пруунсильда в размере миллиона евро трем оппозиционным партиям, опровергла эту информацию и принесла извинения его клиенту.

Каллас заявила на пресс-конференции правительства в четверг на прошлой неделе, что еще не читала статью о крупном пожертвовании, сделанном Пруунсильдом, но считает, что у прошлогодних слухов о том, что Пруунсильд поддержал стремление Центристской партии увеличить семейные пособия и сотрудничать с Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) есть основания.

«Тогда по городу ходили слухи, что Парвел Пруунсильд заплатил им всем за то, чтобы они развалили то правительство и вместе сформировали [коалицию], – сказала Каллас. – Действительно, эти слухи ходили, и, кажется, что эти слухи имели под собой реальную основу».

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