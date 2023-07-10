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Комиссия Рийгикогу высказалась за господдержку фермеров, пострадавших от засухи

maaelu.postimees.ee
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Председатель комиссии Рийгикогу по сельской жизни Урмас Круузе.
Председатель комиссии Рийгикогу по сельской жизни Урмас Круузе. Фото: Marko Saarm

Комиссия Рийгикогу по сельской жизни на внеочередном заседании обсудила ситуацию в сельском хозяйстве в связи с нанесенным засухой ущербом. По словам фермеров, из-за холодной весны и долгой засухи пострадали и садоводческий, и растениеводческий, и животноводческий сектор. Нынешняя теплая погода и дожди смягчения ситуации не принесут, потому что ущерб уже нанесен.

По словам председателя комиссии по сельской жизни Урмаса Круузе, длительный период без дождей принес много бед. Для того, чтобы ввести в действие меры государственной поддержки, необходимо оценить нанесенный фермерам ущерб, и, исходя из собранных данных, принимать решение о методах помощи.

«Важно с помощью мер поддержки со стороны ЕС и возможной господдержки дать фермерам чувство уверенности и компенсировать возникшие в их хозяйственной деятельности убытки», - сказал Круузе.

Заместитель председателя комиссии по сельской жизни Рене Кокк считает необходимым, чтобы правительство дало четкие указания Налогово-таможенному департаменту и провело бы переговоры с финансовыми учреждениями, чтобы продлить период уплаты налогов, дать на определенное время интресс-свободу при уплате, а также создать льготные условия при выдаче кредитов.

«Если правительство решит, что в секторе кризис, а в сельскохозяйственном секторе он очевидным образом имеется, тогда оно должно наладить сотрудничество государства с этими учреждениями и послать тем самым сигнал сектору, что государство в курсе наличия проблемы», - сказал Кокк.

На заседании комиссии пришли к выводу, что вдобавок к выделяемому ЕС пакету помощи нужно добавить и помощь со стороны государства, чтобы обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства.

В заседании комиссии приняли участие министр регионального развития Мадис Каллас, а также представители Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты и Центрального союза хуторян Эстонии.

Министр регионального развития Мадис Каллас согласился с тем, что сектор нуждается в поддержке, и выразил надежду, что ясность в вопросе о мерах поддержки появится в августе.

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