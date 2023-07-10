Новых безработных в июне зарегистрировано 7 996, месяцем раньше 6 506, а в июне прошлого года 7 731 человек, сообщила в понедельник пресс-служба Кассы по безработице.

Причиной прекращения трудовых отношений перед постановкой на учет в качестве безработного в апреле в 1 166 случае стало сокращение, месяцем ранее эта причина была в 971, а год назад в 679 случаях. По инициативе работника трудовые отношения в июне прекращены в 1 294 случаях, в мае в 1 177 случаях, а в июне 2022 года в 1 278 случаях.

Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа: на конец июня он составлял там 12,3 процента. В Валгамаа без работы было 11,4 процента, в Пыльвамаа 8,5 процента трудоспособного населения.

Ниже всего уровень зарегистрированной безработицы был в уезде Хийу - 3,8 процента, в Вильяндимаа показатель составил 5,1, на Сааремаа 5,5 процента.

Безработных среди людей со сниженной трудоспособностью в конце июня было 10 293, то есть 20,6 процента зарегистрированных безработных.