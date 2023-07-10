Стало известно имя одной из главных звезд на открытии Rally Estonia

«Мне выпала большая часть выступать на шоу открытия ралли Эстонии и в прошлом году. Это до сих пор один из моих любимых концертов, и очень здорово вернуться сюда и в этом году. Я очень рада, что в этот раз смогу выступить немного в другой форме и с совершенно особенной программой. Очень жду этого концерта", - сказала Алика.

Алика, которая в этом году заняла восьмое место на Евровидении с песней Bridges, в настоящее время является одной из самых востребованных артисток в Эстонии. Хит Bridges, созданный в сотрудничестве с ALIKA и известным нидерландским музыкальным продюсером Воутером Харди, был прослушан в среде Spotify почти 9 миллионов раз и попал в музыкальные чарты нескольких зарубежных стран. АЛИКА занимается музыкой с четырехлетнего возраста, очень успешно выступала на нескольких отечественных и зарубежных конкурсах, а в 2021 году стала победительницей 8-го сезона шоу Eesti otsib superstari (Эстония ищет суперзвезду – эст.). У нее заключен контракт с Universal Music и имеется своя группа.

Но АЛИКА – не единственная звезда, которая выступит на традиционной церемонии открытия WRC Rally Estoniа в четверг, 20 июля, в 18:00 на ратушной площади Тарту. На время ралли на площади будет установлен специальная сцена с большими экранами. Пока что анонсировано выступление легендарного «Терминатора», любимец публики завершит праздничное шоу, но имена других артистов, которые выступят в первой части шоу с ALIKA, пока держатся в секрете.

Мероприятия церемонии открытия WRC Rally Estonia начнутся 20 июля в 16:45 на ратушной площади в Тарту: в это время команды серии WRC выйдут на сцену и дадут пресс-конференцию. За этим, непосредственно у сцены, последует автограф-сессия лучших гонщиков WRC. В 18:00 начнется торжественная церемония открытия, после чего в 20:05 неподалеку от Эстонского национального музея стартует первая гонка.

Концерт «Терминатора» на тартуской ратушной площади начнется в 22:00. Все мероприятия на Ратушной площади бесплатны для посетителей.