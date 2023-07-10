Стало известно имя одной из главных звезд на открытии Rally Estonia

Мгновенно покорившая сердца зрителей победительница конкурса Eesti Laul Алика Милова станет 20 июля одной из главных исполнительниц на зрелищном открытии этапа чемпионата мира по ралли Rally Estonia. Также перед публикой на тартуской ратушной площади вновь выступит большая часть лучших исполнителей Эстонии.
«Мне выпала большая часть выступать на шоу открытия ралли Эстонии и в прошлом году. Это до сих пор один из моих любимых концертов, и очень здорово вернуться сюда и в этом году. Я очень рада, что в этот раз смогу выступить немного в другой форме и с совершенно особенной программой. Очень жду этого концерта", - сказала Алика.
Алика, которая в этом году заняла восьмое место на Евровидении с песней Bridges, в настоящее время является одной из самых востребованных артисток в Эстонии. Хит Bridges, созданный в сотрудничестве с ALIKA и известным нидерландским музыкальным продюсером Воутером Харди, был прослушан в среде Spotify почти 9 миллионов раз и попал в музыкальные чарты нескольких зарубежных стран. АЛИКА занимается музыкой с четырехлетнего возраста, очень успешно выступала на нескольких отечественных и зарубежных конкурсах, а в 2021 году стала победительницей 8-го сезона шоу Eesti otsib superstari (Эстония ищет суперзвезду – эст.). У нее заключен контракт с Universal Music и имеется своя группа.
Но АЛИКА – не единственная звезда, которая выступит на традиционной церемонии открытия WRC Rally Estoniа в четверг, 20 июля, в 18:00 на ратушной площади Тарту. На время ралли на площади будет установлен специальная сцена с большими экранами. Пока что анонсировано выступление легендарного «Терминатора», любимец публики завершит праздничное шоу, но имена других артистов, которые выступят в первой части шоу с ALIKA, пока держатся в секрете.
Мероприятия церемонии открытия WRC Rally Estonia начнутся 20 июля в 16:45 на ратушной площади в Тарту: в это время команды серии WRC выйдут на сцену и дадут пресс-конференцию. За этим, непосредственно у сцены, последует автограф-сессия лучших гонщиков WRC. В 18:00 начнется торжественная церемония открытия, после чего в 20:05 неподалеку от Эстонского национального музея стартует первая гонка.
Концерт «Терминатора» на тартуской ратушной площади начнется в 22:00. Все мероприятия на Ратушной площади бесплатны для посетителей.
WRC Rally Estonia пройдет с 20 по 23 июля в городе Тарту, а также на трассах волостей Отепя, Эльва, Канепи, Камбья, Пейпсияэре, Муствеэ и Кастре.