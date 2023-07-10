Пьяный водитель фургона вылетел с дороги

Полицейские установили , что 61-летний водитель фургона находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

В отношении водителя начато производство о проступке на основании пункта 2 части 2 статьи 91 Закона о дорожном движении: водитель отстраняется от управления транспортными средствами, если есть основания предполагать, что содержание алкоголя в его крови или выдыхаемом им воздухе превышает предельно допустимую норму или что он находится в состоянии опьянения.