Пьяный водитель фургона вылетел с дороги

В воскресенье в 18.47 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Няйтузе в Раквере произошло ДТП: фургон Citroën Jumper съехал с дороги.
По словам пресс-секретаря полиции Пирьо Нейссаар, когда прибыл патруль, водитель фургона успел припарковать автомобиль на находящейся рядом парковке.
Полицейские установили, что 61-летний водитель фургона находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств случившегося.
В отношении водителя начато производство о проступке на основании пункта 2 части 2 статьи 91 Закона о дорожном движении: водитель отстраняется от управления транспортными средствами, если есть основания предполагать, что содержание алкоголя в его крови или выдыхаемом им воздухе превышает предельно допустимую норму или что он находится в состоянии опьянения.