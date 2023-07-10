Ленно Уускюла: экспорт в Россию увеличился. Это неприятный сюрприз

Эстонский экспорт упал уже во второй половине прошлого года

Как и в случае с промышленным производством, в этом году наблюдается стабильность в экспорте товаров. Падение экспорта в евро произошло еще в конце прошлого года. В этом году торговая статистика демонстрирует стабильность. Та же тенденция прослеживается и в промышленном производстве. Поскольку две трети промышленной продукции экспортируется, а промышленное производство в этом году было стабильным, то это два проявления одного и того же явления.

В обрабатывающей промышленности ожидается поступление новостей о закрытии предприятий. В то же время, на рынок выходят новые компании, предлагающие рабочие места, но ожидания работников отличаются от тех, что были на закрывающихся предприятиях. Некоторые семьи в переходный период окажутся в сложной ситуации.

Экспорт в Россию в последнее время, наоборот, увеличился

Однако торговля с Россией активна. В то время как общий объем экспорта снизился по сравнению с прошлым годом, экспорт в Россию увеличился. По сравнению с прошлым годом, он вырос примерно на 10%, а по сравнению с январем - на 5%. На фоне общего падения экспорта такое развитие событий неприятно удивляет.