НАТО предложит Украине ускоренную процедуру членства. Чего еще ждать от саммита в Вильнюсе

«Мы оказываем [Киеву] важную военную поддержку, все более продвинутую, и Москва должна знать, что это будет продолжаться», – сказал один из дипломатов.

По словам корреспондента Би-би-си, ее удивило, насколько спокойно ее собеседники воспринимают темпы украинского контрнаступления, которые оказались медленнее, чем ожидалось.

В НАТО, похоже, согласны с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, который сказал недавно, что это война, а не голливудский фильм, и всему свое время.

2. Оборонный комплекс

На фоне затягивающихся боевых действий одной из главных тем обсуждения в Вильнюсе станет наращивание темпов европейской военной промышленности, что даст возможность обеспечивать всем необходимым Украину и сохранять на нужном уровне оборонные возможности стран ЕС.

Также, говорят в руководстве НАТО, необходимо скоординировать действия относительно вооружений, которые получает Украина, и темпов поставок.

В настоящий момент каждая страна НАТО отправляет свою собственную помощь в свои сроки, и Украина вынуждена разбираться с разными моделями броневиков, танков и прочих вооружений, что не очень эффективно.

3. Гарантии безопасности Киеву

В виду того, что Украина пока не является членом НАТО, Великобритания, США, Франция и Германия сформируют так называемую «коалицию желающих», которая уже сейчас предоставит Киеву гарантии безопасности.

Детали плана будут обсуждаться в рамках программы саммита. Его авторы приглашают другие страны присоединиться к коалиции.

4. Совет Украина-НАТО