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МНЕНИЕ ⟩ Эстонскому здравоохранению помогут умная миграция и привлечение частного сектора

, заведующая стоматологической клиникой Ляэне-Таллиннской центральной больницы (Партия правых)
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Травмпункт Ида-Таллиннской Центральной больницы. Зима 2023 года.
Травмпункт Ида-Таллиннской Центральной больницы. Зима 2023 года. Фото: Сандер Ильвест
  • Где найти 200 миллионов евро для дополнительного финансирования здравоохранения?
  • Врач не может сегодняшнюю работу отложить на завтра
  • Нам нужна «умная миграция», иначе мы скоро станем предлагать только услуги по уходу

Политики правящей коалиции заявили, что в 2024 году потребуется 200 миллионов евро на поддержание нынешней системы здравоохранения, с помощью которых можно будет залатать бюджетную дыру в Кассе здоровья. Эта сумма сопоставима с годовым бюджетом одной центральной больницы, пишет Криста Ваппер, заведующая стоматологической клиникой Ляэне-Таллиннской центральной больницы (Партия правых).

Чтобы покрыть дефицит, со всех имеющих доходы людей собирается еще больше налогов, ради того, чтобы поддерживать эту единую солидарную систему, которая людям не по средствам, при этом бюджетная дыра все равно так и не закрыта. Что же делать?

Необходимо критически пересмотреть расходы. Почему семейные врачи получают «поголовную» плату за пациентов, которые в действительности обращаются в EMO по поводу проблем со здоровьем, не требующих срочного вмешательства (например, это 80 процентов пациентов Таллиннской детской больницы), и чей визит в больницу оплачивает, однако, Касса здоровья? Есть и другие примеры подобного бессмысленного дублирования.

Еще одной серьезной проблемой является нехватка медицинских работников, а также нечеловеческая нагрузка на имеющийся персонал, которая возникает из-за неразумного использования времени. В больнице все нужно делать сейчас и сразу, врач не может откладывать свои сегодняшние профессиональные задачи на завтра. Сюда же добавляются и бумажная волокита и простои, возникающие из-за несовершенной ИТ-системы: нельзя оперативно зафиксировать состояние здоровья пациента, воможности обмена данными недостаточны, нельзя даже комфортно проконсультироваться с другими врачами. Чтобы врачи могли заниматься лечением, необходимо привести в порядок недоработанные цифровые решения и работу с документацией.

Роль государства в претворении в жизнь стратегии здравоохранения была бестолковой. Процесс был запущен, но план развития больничной сети не был соотнесен ни с потребностями населения, ни с возможностями рабочей силы. Недостаточное финансирование подготовки врачей и медсестер было хронической проблемой на протяжении десятилетий. Руководители стажировок в основном работают только из чувства миссии.

В современном мире молодой человек не только заинтересован в высокой зарплате, но и ценит баланс между работой и личной жизнью. Дефицит последнего при работе в больничных условиях дает о себе знать даже сильнее, чем недостаточно высокая оплата труда. Нормы рабочей нагрузки не согласованы, специалистам назначают сверхурочные часы, а также перемещают их между разными больницами, потому что этого требует Закон о трудовом договоре.

Подводя итоги годового аудита Госконтроля, Янар Хольм сказал: «Здравоохранению Эстонии не хватает не столько аналитики или стратегии, сколько воли, смелости и способности претворить в жизнь то, о чем договорились. Главное - четко признать, что нам приходится справляться с меньшим количеством врачей и медсестер, чем нам необходимо, в то время как болезней и бед меньше не станет».

Можно посчитать, что мы все-таки должны делать то же самое, что делают и все другие страны при нехватке рабочей силы: инвестируют в умную миграцию. Приглашать специалистов в Эстонию. Мы стоим на пороге скачка в развитии искусственного интеллекта, и языковой вопрос через несколько лет будет совсем второстепенным. Если мы опоздаем на поезд и не сможем предложить современное лечение, наши пациенты начнут ездить лечиться в Хельсинки или Стокгольм, где также можно получать медицинские услуги на эстонском языке. Но в Эстонии мы сможем предлагать тогда только услугу по уходу. Ну, возможно, и это тоже можно назвать решением.

Могло бы помочь и привлечение частных собственников к управлению больницами, то есть можно было бы найти дополнительное финансирование через PPP-проекты (проекты государственно-частного партнерства), чтобы выделяемые на медицину деньги не уходили только на заливку бетона. Это, безусловно, дорого, но мы не настолько богаты, чтобы позволять себе дешевые вещи.

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