МНЕНИЕ ⟩ Эстонскому здравоохранению помогут умная миграция и привлечение частного сектора

В современном мире молодой человек не только заинтересован в высокой зарплате, но и ценит баланс между работой и личной жизнью. Дефицит последнего при работе в больничных условиях дает о себе знать даже сильнее, чем недостаточно высокая оплата труда. Нормы рабочей нагрузки не согласованы, специалистам назначают сверхурочные часы, а также перемещают их между разными больницами, потому что этого требует Закон о трудовом договоре.

Подводя итоги годового аудита Госконтроля, Янар Хольм сказал: «Здравоохранению Эстонии не хватает не столько аналитики или стратегии, сколько воли, смелости и способности претворить в жизнь то, о чем договорились. Главное - четко признать, что нам приходится справляться с меньшим количеством врачей и медсестер, чем нам необходимо, в то время как болезней и бед меньше не станет».

Можно посчитать, что мы все-таки должны делать то же самое, что делают и все другие страны при нехватке рабочей силы: инвестируют в умную миграцию. Приглашать специалистов в Эстонию. Мы стоим на пороге скачка в развитии искусственного интеллекта, и языковой вопрос через несколько лет будет совсем второстепенным. Если мы опоздаем на поезд и не сможем предложить современное лечение, наши пациенты начнут ездить лечиться в Хельсинки или Стокгольм, где также можно получать медицинские услуги на эстонском языке. Но в Эстонии мы сможем предлагать тогда только услугу по уходу. Ну, возможно, и это тоже можно назвать решением.