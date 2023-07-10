Прорыв в безопасности: страны Балтии расширяют воздушное пространство для НАТО

В декларации говорится, что союзникам по НАТО будет предоставлен неограниченный доступ к взаимосвязанному блоку воздушного пространства стран Балтии в целях сдерживания, повышения бдительности и проведения крупномасштабных учений НАТО.

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии Арвидас Анушаускас, Инара Мурниеце и Ханно Певкур подпишут декларацию на саммите НАТО во вторник в Вильнюсе, сообщило министерство обороны Литвы.

Согласно заявлению, НАТО согласилось укрепить свою авиационную позицию и ротационную модель противовоздушной обороны путем внедрения наземной техники ПВО и самолетов в этих странах на ротационной основе, тем самым повышая готовность, реакцию и маневренность сил противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

«Литва, Латвия и Эстония предлагают союзникам по НАТО внедрение ротационной модели противовоздушной обороны , внося в это свой вклад», – говорится в заявлении Минобороны.

В то же время страны Балтии выражают общее намерение и дальше развивать свои решения в области воздушного пространства, по мере необходимости увеличивая доступность воздушного пространства для воздушных операций НАТО, обеспечивая высочайшие стандарты безопасности полетов и укрепляя военно-гражданское сотрудничество между Литвой, Латвией и Эстонией.