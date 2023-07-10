Литва подверглась кибератакам перед саммитом НАТО

«Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, продолжаются DDoS-атаки на Литву», - сказал журналистам глава Литовского государственного центра киберзащиты Людас Алишаускас.

Кибератаки были нацелены, в частности, на веб-сайты мэрии Вильнюса, на туристический инфопортал и на приложение, упрощающее пользование общественным транспортом.

«Речь идет об основных услугах, необходимых нашим гостям», - пояснил Алишаускас.

Литовский государственный центр киберзащиты известил, что нанял на работу дополнительный персонал. Сотрудничество ведется с департаментом разведки, полицией и зарубежными партнерами.