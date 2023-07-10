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Литва подверглась кибератакам перед саммитом НАТО

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В канун саммита НАТО литовские инфосистемы подверглись DDoS-атакам.
В канун саммита НАТО литовские инфосистемы подверглись DDoS-атакам. Фото: Andre M. Chang / ZUMA Press Wire / Scanpix

Правительство Литвы сообщило, что 10 июля, в преддверии саммита НАТО, Литва подверглась волне кибератак.

«Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, продолжаются DDoS-атаки на Литву», - сказал журналистам глава Литовского государственного центра киберзащиты Людас Алишаускас.

Кибератаки были нацелены, в частности, на веб-сайты мэрии Вильнюса, на туристический инфопортал и на приложение, упрощающее пользование общественным транспортом.

«Речь идет об основных услугах, необходимых нашим гостям», - пояснил Алишаускас.

Литовский государственный центр киберзащиты известил, что нанял на работу дополнительный персонал. Сотрудничество ведется с департаментом разведки, полицией и зарубежными партнерами.

Вчера центр получил сообщения об еще двух киберинцидентах, один из которых касался взлома систем одной региональной радиостанции. Вместо передач радиоканала в эфир передавалась дезинформация, направленная против НАТО и Украины.

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