Пн, 10.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Проблемы с водой в Виймси указывают на необходимость более бережного обращения с водой

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Карикатура. («Жители Виймси жалуются, что не хватает воды». – «Глядя на то, как разрослась недвижимость в Виймси, я бы сказал, что они и раньше пили не воду. Решения принимались, скорее, на пьяную голову».)
Карикатура. («Жители Виймси жалуются, что не хватает воды». – «Глядя на то, как разрослась недвижимость в Виймси, я бы сказал, что они и раньше пили не воду. Решения принимались, скорее, на пьяную голову».) Фото: Urmas Nemvalts
  • Даже Эстония должна начать думать об ограничении потребления воды
  • Отсутствие осадков усугубило проблему с водой
  • Новая застройка нагружает водоснабжение волости Виймси

Проблема нехватки воды в волости Виймси указывает на то, что в будущем придется ограничить потребление воды и необдуманную застройку.

Сегодняшний Postimees пишет о том, что волости Виймси угрожает кризис с водой. Волостные власти посоветовали жителям ограничить потребление воды, но сами жители считают причиной проблем с водой новостройки. Кроме того, этой весной и летом в Эстонии была засуха.

Волость Виймси является воплощением нескольких проблем. Прежде всего, волость Виймси демонстрирует неравномерное развитие Эстонии, где Таллинн и его ближайшие окрестности процветают, а на окраинах в то же время закрываются школы. Однако желание людей переехать в Виймси означало новую застройку, которая привела к проблеме нехватки воды.

В то же время, когда волостные власти хотят ограничить потребление воды, в новостях говорится и о том, что волость Виймси хочет построить парк фонтанов. Не очень похоже на политику экономии воды. (Согласно разъяснениям, данным в понедельник правительством волости Виймси, парк, о котором идет речь, будет построен с использованием дождевой воды и с помощью денег Евросоюза, и это не повлияет на потребление питьевой воды в Виймсиприм. ред.) И то, что эта проблема вовсе не является новой, свидетельствует о неспособности волостных властей справиться с этим вопросом.

Однако в этом году проблема нехватки воды усилилась из-за весенне-летней засухи. С середины мая по июнь в Эстонии было крайне мало дождей, поэтому сельскохозяйственникам было трудно кормить своих животных. Глобальное потепление – это факт, на прошлой неделе был зафиксирован самый жаркий день в истории человечества. Жара, однако, означает, что проблема с водой становится все более и более напряженной, и здесь волость Виймси является лишь одним из примеров проблем всего мира.

Вероятно, недалек тот день, когда нам тоже придется задуматься об ограничении потребления воды. Понятно, что вместе с этим должно возрастать осознание необходимости сохранения природы и прекращения загрязнения.

В 2017–2018 годах Кейптаун в Южно-Африканской Республике боролся с проблемами с водой, поэтому власти там уже предсказывали так называемый «нулевой день», т.е. время, когда город полностью останется без воды. Однако решения властей по ограничению водопотребления и начавшиеся летом 2018 года дожди спасли город от нехватки воды. Проблема воды стоит остро во многих уголках мира, и, таким образом, повышается осведомленность и ответственность за то, как потреблять воду.

Эстонии до сих пор не приходилось беспокоится о воде. У нас найдется воды в изобилии, и не раз эстонец, оказавшись за границей, задавался вопросом, почему необходимо быть осторожным с использованием воды. Вероятно, недалек тот день, когда нам тоже придется задуматься об ограничении потребления воды. Понятно, что вместе с этим должно возрастать осознание необходимости сохранения природы и прекращения загрязнения. Чистая природа – означает еще и чистую питьевую воду.

В субботнем выпуске AK Рейн Мюнтер, почетный профессор Таллиннского технического университета, пишет, что один из способов выхода из кризиса с водой – очистка и рециркуляция сточных вод. «Только повторное использование сточных вод может обеспечить достаточное количество чистой воды для питья и потребления в домашнем хозяйстве, сельском хозяйстве, промышленности и других странах мира. Но это также касается планирования на будущее и обеспечения постоянного и надлежащего водоснабжения даже в периоды засухи или чрезмерных осадков и наводнений», – отмечает он.

На примере волости Виймси следует признать, что решение проблемы с водой должно быть комплексным – это включает в себя ограничение потребления воды, продуманную новую застройку и, в более широком масштабе, инновации и сопутствующие им новые технологии. Еще есть время что-то сделать с проблемой с водой, а не ждать, пока она станет критической.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх