КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Проблемы с водой в Виймси указывают на необходимость более бережного обращения с водой

Вероятно, недалек тот день, когда нам тоже придется задуматься об ограничении потребления воды. Понятно, что вместе с этим должно возрастать осознание необходимости сохранения природы и прекращения загрязнения.

В 2017–2018 годах Кейптаун в Южно-Африканской Республике боролся с проблемами с водой, поэтому власти там уже предсказывали так называемый «нулевой день», т.е. время, когда город полностью останется без воды. Однако решения властей по ограничению водопотребления и начавшиеся летом 2018 года дожди спасли город от нехватки воды. Проблема воды стоит остро во многих уголках мира, и, таким образом, повышается осведомленность и ответственность за то, как потреблять воду.

Эстонии до сих пор не приходилось беспокоится о воде. У нас найдется воды в изобилии, и не раз эстонец, оказавшись за границей, задавался вопросом, почему необходимо быть осторожным с использованием воды. Вероятно, недалек тот день, когда нам тоже придется задуматься об ограничении потребления воды. Понятно, что вместе с этим должно возрастать осознание необходимости сохранения природы и прекращения загрязнения. Чистая природа – означает еще и чистую питьевую воду.

В субботнем выпуске AK Рейн Мюнтер, почетный профессор Таллиннского технического университета, пишет, что один из способов выхода из кризиса с водой – очистка и рециркуляция сточных вод. «Только повторное использование сточных вод может обеспечить достаточное количество чистой воды для питья и потребления в домашнем хозяйстве, сельском хозяйстве, промышленности и других странах мира. Но это также касается планирования на будущее и обеспечения постоянного и надлежащего водоснабжения даже в периоды засухи или чрезмерных осадков и наводнений», – отмечает он.