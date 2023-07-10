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Латвийские рыболовы поймали гигантского карпа

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Пойманный в Латвии огромный карп.
Пойманный в Латвии огромный карп. Фото: Copeslietas/Jozs Grušs

Латвийский портал Copeslietas.lv, посвященный рыболовству, сообщает, что в Латвии был выловлен рекордный карп.

Йозс Грушс и Салвис Ранканс задали латвийским рыболовам новую высокую планку. Мужчинам удалось выудить карпа весом в 22,6 кг. При этом водоем, где мужчинам покорилась такая крупная добыча, не называется.

По данным TVNET, до сих пор самым массивным карпом, когда-либо выловленным в Латвии, считался карп, пойманный Мартиньшем Зелтиньшем. Он весил 21,6 кг. При этом мировому рекорду, превышающему 50 кг, лучшие достижения латвийских рыбаков существенно уступают.

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