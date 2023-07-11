КОНФЛИКТ В ПАРТИИ ⟩ Кылварт и Ааб: от раскола проиграют все

Яак Ааб: – Конечно, это неправильно. Я всегда был против того, чтобы делить партию на эстонское и русское крыло. Сколько людей, столько и мнений, но я не согласен, что всё сводится к национальному вопросу. Наша сила – в умении объединить представителей разных национальностей и давать им дорогу в политике.

Михал Кылварт: – Яак – не тот человек, который использует во внутриполитической борьбе запрещенные приемы. Вынужден констатировать, что страх – это самая разыгрываемая карта в нашей политике.

Если мы сеем противостояние перед выборами – по национальному, мировоззренческому признаку, – то напряжение никуда не исчезает и после выборов. Наша максимальная задача на данный момент – снизить градус эмоций. Это то, что будет нас разрушать до, во время и после съезда партии.

Яак Ааб: – Ничего не поделаешь! Люди – разные, и некоторые из них играют на эмоциях. Мы всё это уже проходили, в частности – в 2016 году, когда Юри Ратас и тогдашнее правление смогли успокоить бурлившие в партии эмоции.

Ничего трагичного не происходит. Идут демократические процессы: мы выберем на съезде новое правление и нового председателя. Наш курс не изменится. Эстонии очень нужна Центристская партия!

Михаил Кылварт: – Главное, чтобы так же думал и наш избиратель. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что за последние шесть лет идет постоянный спад общей поддержки Центристской партии.