КОНФЛИКТ В ПАРТИИ ⟩ Кылварт и Ааб: от раскола проиграют все

Кылварт: хватит раскачивать лодку в борьбе за власть
Ааб: главное, чтобы эту лодку никто не перевернул
Чем обернется громкий разлад в руководстве Центристской партии? Почему отказ от сомнительных денег вынудил Юри Ратаса согласиться досрочно покинуть пост председателя?
На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире вице-председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт и член правления партии, парламентарий Яак Ааб, поддерживающий в борьбе за пост председателя Танеля Кийка, оппонента Михаила Кылварта.
Выдержки из беседы:
– Два конкретных вопроса. Насколько вероятен раскол центристов на две партии? Это конец крупнейшей партии Эстонии?
Яак Ааб: – Я сделаю всё для того, чтобы избежать раскола. У ЦП – длинная история, сильное мировоззрение. Нам есть что отстаивать и дальше. От раскола потеряют все: и центристы, и эстонская политика в целом.
Михаил Кылварт: – В каждой партии, тем более – в крупной, всегда есть борьба за власть. Разница лишь в том, что центристы не научились большую часть айсберга держать под водой. Все остальные партии делают это за закрытыми дверями.
В небольших партиях каждый может найти реализацию своих амбиций, но ни у одной из таких партий нет возможностей что-либо решать в эстонской политике. Если мы все-таки хотим что-либо сделать для Эстонии или любой из социальных групп, нам необходимо консолидировать свои усилия.
Очень важно, чтобы мы в своей партии стали реальным примером того, как проходит сотрудничество между представителями различных национальных групп. Ни в одной другой партии нет такого потенциала и ресурса, чтобы защищать общие интересы.
– Почему на Центристскую партию, которую может возглавить Михаил Кылварт, заранее навешивается ярлык пророссийской?
Яак Ааб: – Конечно, это неправильно. Я всегда был против того, чтобы делить партию на эстонское и русское крыло. Сколько людей, столько и мнений, но я не согласен, что всё сводится к национальному вопросу. Наша сила – в умении объединить представителей разных национальностей и давать им дорогу в политике.
Михал Кылварт: – Яак – не тот человек, который использует во внутриполитической борьбе запрещенные приемы. Вынужден констатировать, что страх – это самая разыгрываемая карта в нашей политике.
Если мы сеем противостояние перед выборами – по национальному, мировоззренческому признаку, – то напряжение никуда не исчезает и после выборов. Наша максимальная задача на данный момент – снизить градус эмоций. Это то, что будет нас разрушать до, во время и после съезда партии.
Яак Ааб: – Ничего не поделаешь! Люди – разные, и некоторые из них играют на эмоциях. Мы всё это уже проходили, в частности – в 2016 году, когда Юри Ратас и тогдашнее правление смогли успокоить бурлившие в партии эмоции.
Ничего трагичного не происходит. Идут демократические процессы: мы выберем на съезде новое правление и нового председателя. Наш курс не изменится. Эстонии очень нужна Центристская партия!
Михаил Кылварт: – Главное, чтобы так же думал и наш избиратель. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что за последние шесть лет идет постоянный спад общей поддержки Центристской партии.
Яак Ааб: – Напомню, что в прошлом ЦП была 10 лет в изоляции…
Михаил Кылварт: – Но результаты выборов тогда были иными.
Яак Ааб: – Мы ищем баланс. Предвыборная ситуация, война в Украине – всё влияет на положение партии. Есть объективные и субъективные причины. Возможно, нужно иметь более конкретную позицию по некоторым важным для избирателя темам, но мы не можем быть как EKRE – делить весь мир на черное и белое.
Михаил Кылварт: – Нужно при этом серьезно оценивать факты, статистику и динамику. Конечно, наша основная задача – искать баланс. Однако это не означает, наша позиция – «не черное и не белое», «ни нашим, ни вашим». Иногда необходимо занимать позицию, которая уравновесит тот крен, который создают другие партии.
Когда отклоняются в чрезмерный либерализм, то поиск баланса – не топтаться посередине, а посылать сигналы, уравновешивающие чрезмерный либерализм. Пробовать понравиться всем и никому не давать четких сигналов – это проблема. Мне кажется, что именно поэтому избиратель стал в нас сомневаться.
Если мы сейчас, размахивая шашкой, настолько раскачаем лодку, что из нее начнут все выпадать, то после конгресса ни один председатель не сможет партию собрать.
Яак Ааб: – Я за то, чтобы эту лодку никто не перевернул. Для нас важны все члены партии, все вместе должны идти вперед.
Не согласен, что во всех вопросах центристы так сильно балансируют, что избиратель нас уже не понимает.
Напомню, что в начале войны я заявил, и Кая Каллас впоследствии повторила: «Мы не воюем со своими людьми и не ищем врагов народа». И все знают, что произошло, когда центристы вышли из правительства. Партия реформ и Isamaa примитивно разыграли перед выборами национальную карту. Центристы были противовесом, и в этом наша сила.
Михаил Кылварт: – Мы давали избирателям конкретные обещания, которые, увы, не выполнили. В том числе в разное время заявляли, что не будем делать коалицию с Партией реформ и с EKRE. Нельзя давать противоречивые сигналы избирателю! И нельзя постоянно наступать на одни и те же грабли.