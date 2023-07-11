Вт, 11.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Кылварт и Ааб обсудят раскол в рядах центристов в прямом эфире

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Facebook Twitter
Comments

Чем обернется громкий разлад в руководстве Центристской партии? Почему отказ от сомнительных денег вынудил Юри Ратаса согласиться досрочно покинуть пост председателя? Цель – не допустить переход власти к лагерю Михаила Кылварта?

В дискуссии примут участие вице-председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт и член правления партии, парламентарий Яак Ааб, поддерживающий в борьбе за пост председателя Танеля Кийка, оппонента Кылварта. Смотрите прямой эфир в 14:00!

  • Почему раскола избежать не удалось?
  • Спасет ли ситуацию срочный съезд партии?
  • Насколько вероятен раскол центристов на две партии?
  • Чем Михаил Кылварт не устраивает лагерь Ратаса?
  • Почему отказ от сомнительных денег стал триггером раскола?
  • Что дальше? Засучивать рукава – уже поздно?
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх