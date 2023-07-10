«Новости в 7» за 10 июля: как бизнесу выжить после ремонта дорог, Вильнюс в ожидании саммита НАТО, как готовят будущих инженеров и что вкуснее — хвост бобра или медвежатина?

Сегодня в выпуске:

- Посетителей все меньше, обороты падают, перспективы туманные - ремонт дорог в центре Таллинна серьезно ударил по предпринимателям. Что собираются делать владельцы кафе и как на ситуацию реагируют работники и местные жители - в нашем репортаже

- Коротко по стране: Юри Ратас объяснил нежелание оставаться во главе центристской партии процветающим в ней «крысятничеством»; почему сокращаются объемы пожертвований Украине и зачем Ээсти энергия старые покрышки?

- 11 и 12 июля в Вильнюсе пройдет саммит лидеров государств НАТО. Репортаж из литовской столицы нашего специального корреспондента.

- Через десять лет в Эстонии будет ощущаться острая нехватка образованных кадров для промышленности и энергетики. Чтобы заполнить пустоту, готовить специалистов нужно уже со школьной скамьи.

- Международная панорама: Финляндия ужесточила ограничения для российских туристов, муссонные дожди затопили Индию, новый старый президент Узбекистана обнулил сроки

- Охота - дело не только для мужчин. Порядка пяти тысяч охотников и охотниц собрались в выходные на семейный слет в Кохтла-Нымме.