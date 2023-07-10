Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 10 июля: как бизнесу выжить после ремонта дорог, Вильнюс в ожидании саммита НАТО, как готовят будущих инженеров и что вкуснее — хвост бобра или медвежатина?
Сегодня в выпуске:
- Посетителей все меньше, обороты падают, перспективы туманные - ремонт дорог в центре Таллинна серьезно ударил по предпринимателям. Что собираются делать владельцы кафе и как на ситуацию реагируют работники и местные жители - в нашем репортаже
- Коротко по стране: Юри Ратас объяснил нежелание оставаться во главе центристской партии процветающим в ней «крысятничеством»; почему сокращаются объемы пожертвований Украине и зачем Ээсти энергия старые покрышки?
- 11 и 12 июля в Вильнюсе пройдет саммит лидеров государств НАТО. Репортаж из литовской столицы нашего специального корреспондента.
- Через десять лет в Эстонии будет ощущаться острая нехватка образованных кадров для промышленности и энергетики. Чтобы заполнить пустоту, готовить специалистов нужно уже со школьной скамьи.
- Международная панорама: Финляндия ужесточила ограничения для российских туристов, муссонные дожди затопили Индию, новый старый президент Узбекистана обнулил сроки
- Охота - дело не только для мужчин. Порядка пяти тысяч охотников и охотниц собрались в выходные на семейный слет в Кохтла-Нымме.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 10 июля.