График ⟩ Кто оказался крупнейшим налогоплательщиком Эстонии?

Во втором квартале этого года крупнейшим налогоплательщиком в Эстонии снова стала топливная компания Olerex Terminal.
Всего в десятку крупнейших корпоративных налогоплательщиков вошли три топливные компании, которые, по данным Налогово-таможенного департамента, уплатили в общей сложности 107 303 067 евро государственных и трудовых налогов.
Помимо топливных компаний, крупнейшими налогоплательщиками были государственная энергетическая компания Eesti Energia AS, табачный трейдер Philip Morris Eesti OÜ, регистратор обязательных и добровольных пенсионных фондов Эстонии AS Pensionikeskus, банк Swedbank AS, оптовый трейдер Sanitex OÜ, телекоммуникационная компания Telia Eesti AS и розничная сеть Maxima Eesti OÜ.
Десять крупнейших корпоративных налогоплательщиков во втором квартале выплатили государству 333 536 781 евро в виде государственных и трудовых налогов.