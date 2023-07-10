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График ⟩ Кто оказался крупнейшим налогоплательщиком Эстонии?

BNS
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Банкноты евро.
Банкноты евро. Фото: Caro / Sorge

Во втором квартале этого года крупнейшим налогоплательщиком в Эстонии снова стала топливная компания Olerex Terminal.

Всего в десятку крупнейших корпоративных налогоплательщиков вошли три топливные компании, которые, по данным Налогово-таможенного департамента, уплатили в общей сложности 107 303 067 евро государственных и трудовых налогов.

Помимо топливных компаний, крупнейшими налогоплательщиками были государственная энергетическая компания Eesti Energia AS, табачный трейдер Philip Morris Eesti OÜ, регистратор обязательных и добровольных пенсионных фондов Эстонии AS Pensionikeskus, банк Swedbank AS, оптовый трейдер Sanitex OÜ, телекоммуникационная компания Telia Eesti AS и розничная сеть Maxima Eesti OÜ.

Десять крупнейших корпоративных налогоплательщиков во втором квартале выплатили государству 333 536 781 евро в виде государственных и трудовых налогов.

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