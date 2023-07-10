Государства-члены НАТО согласовали планы обороны альянса на случай нападения России, пишет агентство dpa со ссылкой на нескольких дипломатов. Документы, в которых содержится более 4 000 страниц, были приняты в письменном виде за день до начала саммита в Литве. 11 июля главы государств и правительств должны еще раз подтвердить эти решения, а затем официально объявить о них.
Государства-члены НАТО согласовали планы обороны альянса на случай нападения России
По информации dpa, в документах подробно описывается, как следует защищать критически важные территории альянса средствами сдерживания и оборонять их в чрезвычайных ситуациях. В этой связи определяется также, какие военные возможности необходимы. Помимо сухопутных, воздушных и военно-морских сил, сюда включены также возможности кибернетических и космических сил.
Ранее концепция заключалась в том, что в случае нападения России страны Балтии должны были попытаться выдержать нападение, пока союзники не придут на помощь. Новые планы направлены на то, чтобы Альянс был готов к немедленному ответному удару.
Согласно новому поколению планов, страны будут выделять больше войск под непосредственным контролем высшего военного командования НАТО. Это позволит снизить риск задержек в принятии политических решений о выделении войск.
Как отмечает Reuters, ранее Североатлантический альянс не видел необходимости в подготовке подобных планов, поскольку вел «небольшие войны» в Афганистане и Ираке, а также не чувствовал реальной угрозы со стороны постсоветской России.