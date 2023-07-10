Государства-члены НАТО согласовали планы обороны альянса на случай нападения России, пишет агентство dpa со ссылкой на нескольких дипломатов. Документы, в которых содержится более 4 000 страниц, были приняты в письменном виде за день до начала саммита в Литве. 11 июля главы государств и правительств должны еще раз подтвердить эти решения, а затем официально объявить о них.