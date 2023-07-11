Интервью ⟩ Не везло с историей - повезло в любви: Александр Опенко раскрывает секреты нарвского магнетизма

- И здесь это было не один раз. В 1708 году Петр Первый выслал все остававшиеся в городе семьи за Волгу, опасаясь шведских бунтов, затем тут было несколько чумных эпидемий, и к 1718 году в городе тоже оставалось несколько сотен человек. То есть все опять началось с чистого листа. Когда я издавал свою первую книжку о тайнах Персидского дома, я пытался снова раскрутить очень крутую рекламную фишку, которая была очень популярна тут в 1930-е годы, ею занимались мэр Нарвы Яан Лутс и архивариус музея Арнольд Соом. Ребята они были с фантазией, вовсю пиарили Нарву, собирали и издавали городские легенды – неважно, правда или неправда, главное, чтобы туристам нравилось. И это давало толчок развитию, о Нарве больше узнавали, в ней начинали происходить события, под события строились гостиницы и латались дороги. Когда есть пустота, ее нужно заполнять, а в Нарве она то и дело случалась. Как-то исторически выходило, что город много раз почти исчезал, а потом появлялся снова.