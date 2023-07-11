Уснувший за рулем водитель попал в серьезное ДТП

Инцидент имел место около 13:13 в Пярнумаа в волости Тори на 110-м километре шоссе Таллинн - Пярну - Икла.

По данным полиции, 44-летний мужчина, управлявший автомобилем Opel Vivaro, уснул за рулем и вывернул в противоположную сторону, где столкнулся с грузовиком Scania R420 под управлением 69-летнего мужчины. Затем Opel столкнулся с легковым автомобилем Honda Accord, за рулем которого находился 21-летний мужчина.