Каллас в преддверии саммита НАТО: Россия была и остается угрозой

Делегация Эстонии во главе с премьер-министром Каей Каллас во вторник и среду принимает участие в саммите НАТО в Вильнюсе. В делегацию также входят министр обороны Ханно Певкур и министр иностранных дел Маргус Цахкна.
По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстонии чрезвычайно важно, чтобы сдерживание и коллективная оборона НАТО были сильными как сегодня, так и в будущем.
«Россия была и остается угрозой. Поэтому государства-члены НАТО должны сделать более крупные и долгосрочные инвестиции в свою оборону, чем раньше. Цель Эстонии – достичь соглашения НАТО о расходах на оборону, согласно которому каждый член НАТО гарантирует 2 процента ВВП на расходы на оборону и 2,5 процента ВВП в долгосрочной перспективе. Расходы Эстонии на оборону составят 3 процента от ВВП. Этим мы подаем пример другим союзникам», — подчеркнула Каллас.
«Мы также ожидаем от Вильнюса, что НАТО утвердит новые планы обороны, которые будут подкреплены силами и средствами», — добавила Каллас, по словам которой в центре внимания саммита также Украина.
«Эстония считает, что постоянный мир в Европе возможен только в том случае, если мы устраним серые зоны в европейской безопасности. Поэтому важно, чтобы мы договорились о конкретных шагах в Вильнюсе, которые откроют путь для вступления Украины в НАТО, — подчеркнула Каллас. - Процесс вступления Швеции в НАТО также должен быть завершен быстро».
Министр обороны Ханно Певкур отметил, что помимо решительного заявления о поддержке Украины приоритетом для Эстонии является утверждение оборонных планов. «Мы ожидаем от саммита НАТО в Вильнюсе сильного сигнала о том, что мы продолжаем идти вперед, руководствуясь решениями мадридского саммита и постоянно переходим к усиленной оборонной позиции. В оборонных планах НАТО речь идет уже не об отвоевании территории, а об активной обороне с первого метра. Они полностью соответствуют собственным планам обороны Эстонии, которые мы годами адаптировали к условиям безопасности. В результате значительно укрепилась безопасность Эстонии", - сказал министр обороны Певкур.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, самой важной темой Вильнюсского саммита является все, что связано с Украиной. "Украина нуждается в постоянной поддержке союзников по НАТО, и Эстония сделает все, чтобы саммит удался с точки зрения Украины, - сказал Цахкна. - По итогам встречи нам необходимо получить четкое подтверждение того, что Украина станет членом НАТО, и мы договоримся о том, как достичь этой цели».
В центре внимания саммита НАТО в Вильнюсе – укрепление обороны и потенциала сдерживания НАТО, утверждение новых оборонных планов и поддержка Украины. В рамках Вильнюсского саммита впервые состоится заседание Совета Украина-НАТО, цель которого - выразить единство НАТО в постоянной политической и практической поддержке Украины.
На встрече также будет обсуждаться сотрудничество НАТО со стратегическими партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. Планируется принять декларацию саммита.
Премьер-министр Кая Каллас планирует проведение двусторонних встреч с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски и премьер-министром Японии Фумио Кисида. Запланированы также короткие встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем.
Премьер-министр Каллас выступит на открытии общественного форума НАТО вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Обсуждение сосредоточено на необходимости укрепления обороны и потенциала сдерживания НАТО.
В кулуарах саммита НАТО министры обороны трех балтийских государств также подпишут совместную декларацию о противовоздушной обороне с призывом к союзникам предоставить средства противовоздушной обороны восточному крылу НАТО и укрепить оборонный потенциал стран Балтии.
Министр обороны Ханно Певкур примет участие в неформальной встрече Североатлантического совета в формате министров обороны.
Запланированы двусторонние встречи министра иностранных дел Маргуса Цахкна с министром иностранных дел Греции Гиоргосом Герапетритисом и министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили. Цахкна также примет участие в неформальном заседании Североатлантического совета в формате министров иностранных дел. Министр иностранных дел также планирует провести краткую встречу с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.