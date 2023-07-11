Каллас в преддверии саммита НАТО: Россия была и остается угрозой

По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстонии чрезвычайно важно, чтобы сдерживание и коллективная оборона НАТО были сильными как сегодня, так и в будущем.

«Россия была и остается угрозой. Поэтому государства-члены НАТО должны сделать более крупные и долгосрочные инвестиции в свою оборону, чем раньше. Цель Эстонии – достичь соглашения НАТО о расходах на оборону, согласно которому каждый член НАТО гарантирует 2 процента ВВП на расходы на оборону и 2,5 процента ВВП в долгосрочной перспективе. Расходы Эстонии на оборону составят 3 процента от ВВП. Этим мы подаем пример другим союзникам», — подчеркнула Каллас.

«Мы также ожидаем от Вильнюса, что НАТО утвердит новые планы обороны, которые будут подкреплены силами и средствами», — добавила Каллас, по словам которой в центре внимания саммита также Украина.

«Эстония считает, что постоянный мир в Европе возможен только в том случае, если мы устраним серые зоны в европейской безопасности. Поэтому важно, чтобы мы договорились о конкретных шагах в Вильнюсе, которые откроют путь для вступления Украины в НАТО, — подчеркнула Каллас. - Процесс вступления Швеции в НАТО также должен быть завершен быстро».