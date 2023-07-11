Мэр подтверждает: детский футбольный турнир под эгидой России в Нарве проводить не будут

В конце прошлой недели в СМИ появилась информация о том, что в Нарве будет организован ежегодный футбольный турнир для детей, который был частью российского проекта «Большие звезды светят малым». Мэр Катри Райк после встречи с заинтересованными сторонами подтверждает, что эта информация оказалась ложной.
Согласно информации, опубликованной на портале Soccernet.ee, оказалось, что 30 июля в Нарве планируется провести детский футбольный турнир под эгидой ДФЛ (Детская футбольная лига).
Патроном мероприятия, которое проходит в нашем приграничном городе, считался самый результативный игрок эстонской высшей лиги за все время, проведший 494 игры и забивший 304 гола Максим Грузнов, и — поскольку мероприятие проходит под эгидой ДФЛ — названный ими «футбольной легендой России».
Мэр Нарвы Катри Райк очень резко отреагировала на эту новость, написав в социальных сетях: «Понятно, что это мероприятие не может проходить на городском стадионе. Нарва - это Эстония. А "Нарва Транс" выиграл Кубок Эстонии».
Мэр встретилась и с президентом «Нарва Транс» Николаем Бурдаковым. В ходе встречи выяснилось, что первоначально распространенная информация оказалась ложной.
«Сегодня, 10 июля, мэр Катри Райк встретилась с президентом "Нарва Транс" Николаем Бурдаковым, - говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook города Нарвы. - Темой встречи стал детский турнир по футболу, который пройдет на стадионе "Нарва" 30 июля. В ходе встречи выяснилось, что информация о футбольном турнире, проходящем под эгидой Российской детской футбольной лиги, была ложной и ввела всех в заблуждение».
Как отметила Катри Райк, детей нельзя впутывать в политику. На встрече договорились, что Нарва организует детский футбольный турнир на кубок города. Я надеюсь, что это мероприятие станет традицией», - написано в сообщении.
Стоит напомнить, что в Эстонии с началом военного вторжения России в Украину возникло правило, согласно которому добровольное общение со спортсменами страны-агрессора не является правильным. По той же причине Postimees решил не освещать турнирные игры и выступления эстонской теннисистки Кайи Канепи. Решение было непростым, но и обойти вниманием сложившуюся ситуацию редакция не могла.
На турнире уровня WTA 250, проходившем в Страсбурге (Франция), Канепи участвовала в парном матче с россиянкой Ангелиной Габуевой, выступавшей под нейтральным флагом. Играть в паре, по сути, означает быть в одной команде со спортсменом из страны-агрессора, признавая его своим союзником.