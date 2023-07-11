Мэр подтверждает: детского футбольного турнира под эгидой России в Нарве проводить не будут

Согласно информации, опубликованной поначалу на портале Soccernet.ee, оказалось, что 30 июля в Нарве планируется провести детский футбольный турнир под эгидой ДФЛ (Детская футбольная лига).

Патроном мероприятия, которое проходило в нашем приграничном городе, считался самый результативный игрок эстонской высшей лиги за все время, проведший 494 игры и забивший 304 гола Максим Грузнов, и — поскольку мероприятие проходит под эгидой ДФЛ — названный ими «футбольной легендой России».

Мэр Нарвы Катри Райк очень резко отреагировала на эту новость, написав в социальных сетях: «Понятно, что это мероприятие не может проходить на городском стадионе. Нарва - это Эстония. А «Нарва Транс» выиграл Кубок Эстонии».

Мэр встретилась и с президентом «Нарва Транс» Николаем Бурдаговым. В ходе встречи выяснилось, что первоначально распространенная информация оказалась ложной.

«Сегодня, 10 июля, мэр Катри Райк встретилась с президентом «Нарва Транс» Николаем Бурдаковым, - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook города Нарвы. - Темой встречи стал детский турнир по футболу, который пройдет на стадионе «Нарва» 30 июля. В ходе встречи выяснилось, что информация о футбольном турнире, проходящем под эгидой Российской детской футбольной лиги, была ложной и ввела всех в заблуждение.

Как отметила Катри Райк, детей нельзя впутывать в политику. На встрече договорились, что Нарва организует детский футбольный турнир на кубок города. Я надеюсь, что это мероприятие станет традицией», - написано в сообщении.

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Стоит напомнить, что в Эстонии с началом военного вторжения России в Украину возникло правило, согласно которому добровольное общение со спортсменами страны-агрессора не является правильным. По той же причине Postimees решил не освещать турнирные игры и выступления эстонской теннисистки Кайи Канепи. Решение было непростым, но и обойти вниманием инцидент редакция не могла.