Компания Eesti Gaas заработала на энергетическом кризисе ошеломляющую сумму денег

Несмотря на то, что потребление природного газа в странах Балтии и Финляндии в прошлом году сократилось примерно на 40%, для крупнейшего игрока рынка Эстонии – компании Eesti Gaas – год оказался удачным, несмотря на кажущуюся сложность ситуации. Энергетический концерн, принадлежащий компании Infortar, являющейся основным акционером Tallink, сообщил о росте продаж на 165,9% по сравнению с прошлым годом, впервые в своей истории достигнув отметки в полмиллиарда евро.