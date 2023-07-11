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Компания Eesti Gaas заработала на энергетическом кризисе ошеломляющую сумму денег

Карл-Роберт Пухм
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Eesti gaas.
Eesti gaas. Фото: Eero Vabamägi

Чистая прибыль компании Eesti Gaas в год энергетического кризиса составила 95,2 млн евро, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

Несмотря на то, что потребление природного газа в странах Балтии и Финляндии в прошлом году сократилось примерно на 40%, для крупнейшего игрока рынка Эстонии – компании Eesti Gaas – год оказался удачным, несмотря на кажущуюся сложность ситуации. Энергетический концерн, принадлежащий компании Infortar, являющейся основным акционером Tallink, сообщил о росте продаж на 165,9% по сравнению с прошлым годом, впервые в своей истории достигнув отметки в полмиллиарда евро.

Показатели прибыли компании также впечатляют: чистая прибыль выросла на 267,9%, а сопоставимая операционная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) – на 211,6%.

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