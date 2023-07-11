Россия и Путин на свой лад финансируют восстановление Украины

Хотя военное вторжение России в Украину продолжается уже более 500 дней, это не мешает нашим восточным соседям спокойно смотреть по телевидению матчи немецкой футбольной высшей лиги.
Немецкое издание Bild напоминает, что перед началом войны Бундеслига подписала долгосрочный контракт с телеканалом Матч TV, в результате которого они могут показывать лучший футбол Германии как в ближайшем (2023/24), так и в следующем сезоне (2024/25).
При этом Матч TV принадлежит «Газпром медиа», которое, в свою очередь, принадлежит российской государственной нефтяной компании «Газпром». То есть, по сути, Владимиру Путину, как метко отмечает Bild.
Они также отмечают, что благодаря вышеупомянутому контракту миллионы зарабатывает и Немецкая футбольная федерация (DFL). При этом Bild обращает внимание на то, что это косвенно деньги немецких налогоплательщиков, учитывая, что российский «Газпром» на протяжении последних двух лет умышленно манипулировал газовым рынком и тем самым извлекал для себя прибыль.
В свете этой новости Bild также спросил DFL, что они делают с деньгами россиян. Ответ был следующим:
«Только в июне наш исполком принял решение сделать пожертвование в размере одного миллиона евро, которое будет направлено украинцам и жертвам турецко-сирийского землетрясения».
В частности, DFL жертвует средства немецкому Красному Кресту, благотворительной организации Aktion Deutschland Hilft и детской деревне SOS, которые, в свою очередь, перенаправляют средства дальше, в Украину.
Этот ответ успокоил Bild, футболисты сумели подтвердить, что Путин и «Газпром» таким своеобразным опытом помогают восстанавливать Украину.
Представитель DFL также подтвердил, что во время трансляции матчей немецкой высшей лиги россияне на своих экранах видят призывающие к миру баннеры, поскольку они отображаются как на экранах, так и на LED-мониторах стадионов.