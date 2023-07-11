Немецкое издание Bild напоминает, что перед началом войны Бундеслига подписала долгосрочный контракт с телеканалом Матч TV, в результате которого они могут показывать лучший футбол Германии как в ближайшем (2023/24), так и в следующем сезоне (2024/25).

При этом Матч TV принадлежит «Газпром медиа», которое, в свою очередь, принадлежит российской государственной нефтяной компании «Газпром». То есть, по сути, Владимиру Путину, как метко отмечает Bild.

Они также отмечают, что благодаря вышеупомянутому контракту миллионы зарабатывает и Немецкая футбольная федерация (DFL). При этом Bild обращает внимание на то, что это косвенно деньги немецких налогоплательщиков, учитывая, что российский «Газпром» на протяжении последних двух лет умышленно манипулировал газовым рынком и тем самым извлекал для себя прибыль.

В свете этой новости Bild также спросил DFL, что они делают с деньгами россиян. Ответ был следующим:

«Только в июне наш исполком принял решение сделать пожертвование в размере одного миллиона евро, которое будет направлено украинцам и жертвам турецко-сирийского землетрясения».

В частности, DFL жертвует средства немецкому Красному Кресту, благотворительной организации Aktion Deutschland Hilft и детской деревне SOS, которые, в свою очередь, перенаправляют средства дальше, в Украину.

Этот ответ успокоил Bild, футболисты сумели подтвердить, что Путин и «Газпром» таким своеобразным опытом помогают восстанавливать Украину.