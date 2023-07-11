В то время как подавляющее большинство эстонских предприятий и торговцев сняли с прилавков товары российского производства из-за войны в Украине, на тартуском рынке все еще продают российскую ряпушку.
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«Мы говорили с торговцами, но к консенсусу не пришли»: на эстонском рынке все еще продают российскую ряпушку
Например, в понедельник в рыбном отделе Тартуского рынка предлагалась красная рыба, выловленная на восточном берегу Чудского озера. За килограмм просят 19 евро и 90 центов, что не отпугивает покупателей. И с юридической точки зрения все в порядке - экспортно-импортные ограничения Европейского союза в отношении России не ограничивают движение продовольствия.