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«Мы говорили с торговцами, но к консенсусу не пришли»: на эстонском рынке все еще продают российскую ряпушку

Вейки Ояперв
, журналист
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Аста, которая торгует в рыбном отделе Тартуского рынка, вчера сказала, что несмотря на происхождение и высокую цену, ряпушку покупают много.
Аста, которая торгует в рыбном отделе Тартуского рынка, вчера сказала, что несмотря на происхождение и высокую цену, ряпушку покупают много. Фото: Sille Annuk

В то время как подавляющее большинство эстонских предприятий и торговцев сняли с прилавков товары российского производства из-за войны в Украине, на тартуском рынке все еще продают российскую ряпушку. 

Например, в понедельник в рыбном отделе Тартуского рынка предлагалась красная рыба, выловленная на восточном берегу Чудского озера. За килограмм просят 19 евро и 90 центов, что не отпугивает покупателей. И с юридической точки зрения все в порядке - экспортно-импортные ограничения Европейского союза в отношении России не ограничивают движение продовольствия.

Вопрос этики

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