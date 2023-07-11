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Анализ ⟩ Кылварт – фаворит, но Кийк перехватил инициативу

Микк Салу
, журналист
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Кто кого? Фавориты приходят и уходят - музыку ставит тот, кто победит. Танель Кийк (слева) и Юри Ратас (в центре) против Михаила Кылварта (справа).
Кто кого? Фавориты приходят и уходят - музыку ставит тот, кто победит. Танель Кийк (слева) и Юри Ратас (в центре) против Михаила Кылварта (справа). Фото: Kollaaž

Очевидно, что в борьбе за пост главы Центристской партии у Михаила Кылварта есть некоторое преимущество перед Танелем Кийком.

Не подавляющее, но, возможно, небольшое. Но после того, как в пятницу Юри Ратас принял решение о созыве внеочередного совета Центристской партии, который, в свою очередь, должен созвать внеочередной конгресс Центристской партии, лагерь Ратаса (или, лучше сказать, лагерь Танеля Кийка) перехватил инициативу, опередив Кылварта. Сам Кылварт уже признался, что этот шаг стал для него неожиданностью – он рассчитывал, что конгресс состоится годом позже.

Чтобы освежить память: весной все было наоборот. Инициатором был Кылварт, и его крыло выступило с идеей внеочередного конгресса. Тогда Ратасу удалось предотвратить это ультимативным и в своем роде рискованным шагом, объявив, что если будет внеочередной съезд, то он сам не будет переизбираться. Совет Центристской партии с перевесом в один голос отклонил предложение о проведении внеочередного конгресса.

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