Анализ ⟩ Кылварт – фаворит, но Кийк перехватил инициативу

Не подавляющее, но, возможно, небольшое. Но после того, как в пятницу Юри Ратас принял решение о созыве внеочередного совета Центристской партии, который, в свою очередь, должен созвать внеочередной конгресс Центристской партии, лагерь Ратаса (или, лучше сказать, лагерь Танеля Кийка) перехватил инициативу, опередив Кылварта. Сам Кылварт уже признался, что этот шаг стал для него неожиданностью – он рассчитывал, что конгресс состоится годом позже.