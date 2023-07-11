Управа района Ласнамяэ приглашает на бесплатную экскурсию в городище Иру

Участников экскурсии ждет запоминающаяся прогулка по городищу Иру, во время которой можно будет узнать об увлекательных исторических фактах и событиях из истории городища. Экскурсию проведет археолог Пеэтер Талвар.

«Наверное, многие слышали о городище Иру, но мало кто бывал в тех краях, где оно находилось, чтобы узнать о его истории. Мы предлагаем возможность посетить это атмосферное место в сопровождении археолога, который с удовольствием расскажет вам об увлекательной истории городища. Присоединиться к экскурсии стоит хотя бы только ради одного открывающегося вида», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

По ее словам, районная управа открыта для предложений жителей относительно организации экскурсий в следующем году.

Экскурсия пройдет на двух языках – в субботу, 22 июля, на эстонском языке и в воскресенье, 23 июля, на русском языке. Обе экскурсии начинаются в 12 часов на автобусной остановке «Прийсле» по адресу ул. К.Кярбери, 60. Предварительной регистрации не требуется.

Экскурсия продлится ориентировочно один час и будет бесплатной для всех участников. Экскурсия проводится на открытом воздухе. Управа района рекомендует участникам одеваться в соответствии с погодными условиями и иметь в виду, что на отдельных участках маршрута нет пешеходных дорожек.