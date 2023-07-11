«Ни одного сантиметра не будет отдано»: озвучены новые планы НАТО по защите стран Балтии

Прошлая концепция заключалась в том, что в случае нападения России страны Балтии должны попытаться сдержать атаку до тех пор, пока союзники не придут на помощь. Планы, одобренные накануне саммита НАТО, направлены на то, чтобы альянс был немедленно готов к ответным действиям.

Как заявил во вторник радио LRT Рупшис, после утверждения новых планов России посылается сигнал о том, что страны Балтии будут защищены «с первой минуты, здесь и сейчас и, как любят говорить политики - ни одного сантиметра не будет отдано».

«Если Россия и ступит сюда, она будет отсюда отброшена», - заявил главком ВС Литвы.

По его словам, после утверждения новых региональных планов еще предстоит работа по созданию предусмотренных в них боевых мощностей, чтобы эти планы можно было реализовать, будут подготовлены тактические планы.

«Тактические планы отличаются от оперативных тем, что оперативный план - это представление о том, как мы это делаем, там определяются боевые мощности, и мы договариваемся, откуда эти подразделения придут, и как мы будем вести войну на земле, теперь нужно ждать этих тактических планов», - пояснил В. Рупшис.

В соответствии с планами нового поколения страны направят больше войск под непосредственный контроль Верховного военного командования НАТО. Это уменьшит риск того, что политические решения о развертывании сил будут запаздывать.