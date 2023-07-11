Игра в слова. Чего ожидает Украина от саммита НАТО в Вильнюсе?

Что стоит за этими словами, судя по всему, станет известно уже в Вильнюсе.

Но уже сейчас ясно, что очередным шагом на пути Украины в НАТО станет создание Совета Украина-НАТО, который заменит функционирующую сейчас комиссию. Совет будет отличаться от комиссии тем, что его можно будет созвать в кризисной ситуации по требованию Украины, а также то, что Киев будет иметь в нем такое же право голоса, что и члены альянса.

По замыслу оптимистов, именно Совет Украина-НАТО должен будет наработать конкретный, пошаговый план вступления Украины в альянс.

Однако скептики говорят, что выдавать создание совета за беспрецедентную веху в истории отношений Украины с НАТО не стоит: в конце концов, Россия поддерживала отношения с НАТО тоже на уровне совета, его еще довольно долго возглавлял Дмитрий Рогозин. И где сейчас тот совет?

3. «Израильские гарантии»

Наконец, третий результат, за которым киевская делегация едет в Вильнюс, - это усиление поддержки Украины странами НАТО уже здесь и сейчас.

Формально НАТО как альянс не предоставляет Киеву поддержки оружием и боеприпасами: это прерогатива отдельных государств – его членов.