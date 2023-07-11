Эстония и Латвия обсудили поддержку Украины на ее пути в НАТО и ЕС

Во время встречи Хуссар отметил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года значение парламентской демократии и роль парламентов существенно возросли.

По его словам, примером эффективного сотрудничества между парламентами региона можно назвать встречу спикеров парламентов Балтийских стран, Польши и Украины, прошедшую в Риге, а также совместное заявление, с которым они выступили.

В документе спикеры призвали союзников принять в ходе саммита НАТО твердое решение в отношении того, что Украина станет членом альянса.

«Парламентам необходимо вести активную работу, в том числе и разъяснительную, для того чтобы поддержать Украину и укрепить безопасность в регионе», – сказал он.

Хуссар и Ринкевичс обсудили цели предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Они рассмотрели вопросы, связанные с вступлением Швеции в НАТО, утверждением региональных планов обороны и достижением более амбициозного соглашения в отношении расходов на оборону.

Также были подняты важные вопросы укрепления внутренней безопасности и необходимости психологической обороны, включая повышение медиаграмотности населения.