В июне на пляжах Эстонии было зафиксировано около 5000 нарушений

В Таллинне на пляже Пирита и в Тарту на пляже Эмайыги большой проблемой стали моторные транспортные средства в акватории для купания и рядом с ней. Поскольку отдыхающие должны чувствовать себя в безопасности на всей охраняемой территории для купания, в акватории и ее непосредственной близости использование моторного транспорта запрещено.

На пляжах южной Эстонии произошло много случаев, когда люди забирались на буйки, заплывали за буйки и совершали опасные прыжки с вышек. Безопасность всегда начинается с нас самих, и для того чтобы пришедший на пляж человек ушел домой в хорошем настроении, важно соблюдать действующие на пляже правила. Буйки, обозначающие территорию, где можно купаться, - не игрушка, забираться на них запрещено. Прыгать с вышек необходимо наиболее безопасным образом: одному и без особых трюков.

Также Береговая охрана G4S подчеркивает: имитация утопления - серьезное нарушение. В тот момент, когда человека призывают к порядку из-за его поведения, которое вводит в заблуждение, незамеченным может остаться человек, который действительно нуждается в помощи.

Два серьезных инцидента на пляжах южной Эстонии

В июне на пляжах Эстонии не происходило серьезных происшествий, однако на третьей неделе месяца в двух случаях людям потребовалась помощь Береговой охраны G4S, чтобы выбраться из воды.