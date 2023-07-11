Сокращение численности заключенных пока не подвигает государство закрывать тюрьмы

На прошлой неделе число заключенных в тюрьмах Эстонии впервые опустилось ниже 2000 человек, что дало возможность тюремной службе начать помещать заключенных в одиночные камеры, пишет Rus.ERR.
Однако Министерство юстиции пока не планирует закрывать или консервировать какие-либо тюрьмы в целях экономии средств.
Начальник тюремной службы Райт Куузе сказал ERR, что идея закрытия одной из трех действующих в Эстонии тюрем уже выдвигалась, но процесс не так прост. Куузе добавил, что если в будущем число заключенных уменьшится еще больше, то, действительно, потребуется меньше места для их содержания.
Однако пока речи о закрытии Таллиннской, Вируской или Тартуской тюрем не идет.