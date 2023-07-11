Сокращение численности заключенных пока не подвигает государство закрывать тюрьмы

Начальник тюремной службы Райт Куузе сказал ERR, что идея закрытия одной из трех действующих в Эстонии тюрем уже выдвигалась, но процесс не так прост. Куузе добавил, что если в будущем число заключенных уменьшится еще больше, то, действительно, потребуется меньше места для их содержания.